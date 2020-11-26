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26.11.2020 - 23:11 |

Rıza Çalımbay: "Ligin 21 takımlı olması çok ağır"

UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 3-2 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 3-2 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

"Bu kadar sakata ve yokluğa rağmen..."
 "Bu maçı hem Türkiye için hem de kendimiz için kazanmamız gerekiyordu. Oynayacağımız Villarreal maçı ve Maccabi Tel Aviv maçı çok önem kazandı. Bu kadar sakata ve yokluğa rağmen mükemmel şekilde mücadele ettiler. Ali Şaşal'a da forma yaptırmıştık, Samassa'ya da. Alabilirdik ikisini de oyuna. Cofie'yi oyuna alınca, yedeğimiz kalmamıştı. Gereklilik dahilinde değerlendirebilirdik."

"Bu ligin 21 takım olması, bu sezon için çok ağır. Başka zaman olsa 25-30 takım olsun, Ağustos'ta bitirelim ama şimdi Mayıs 15'e kadar bitmek zorunda, sıkıştırdıkça sıkıştıracaklar. Gruptan çıkınca daha da sıkışacak."

Rıza Çalımbay: Ligin 21 takımlı olması çok ağır

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, "Bizim için zor bir maçtı. Eksiklerimiz çoktu. Her şeyden önce takımımla gurur duyuyorum. Mükemmel mücadele ettiler. Orta sahada sıkıntımız vardı. Robin Yalçın'ın 20. dakika sakatlanması zor bir zaman yaşattı. İki defa yenik duruma düşmemize rağmen oyundan kopmadık. Arkadaşlarımı kutluyorum. Oyuncularımıza bir şey olursa diye kalecilere dahi forma yaptırdık. Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler." diye konuştu. 

Karabağ'ın ilk maça oranla daha iyi olduğunu söyleyen Çalımbay, "Bugün daha iyi bir Karabağ takımı vardı. Çok iyi mücadele ettiler. Güzel ve dostça bir maç oldu. Grupta yola devam etmek için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Zor da olsa kazandık. Arkadaşlarımız da yetişirse kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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