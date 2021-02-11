Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan açıklaması

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay gündeme dair açıklamalar yaptı. Çalımbay, Sivasspor'dan eski öğrencisi Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın sarı lacivertli takımda başarılı olacağını söyledi.

Ajansspor'a konuşan Rıza Çalımbay, "Mutlak kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Ankaragücü karşılaşmasını kazandığımız için mutluyuz. Oynadığımız oyunu skora yansıttık ve güzel bir galibiyet aldık. Bu sezon en büyük amacımız ligi üst sıralarda bitirmek." ifadelerini kullandı.

Hedef kupada yarı final

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynanacak çeyrek final maçı hakkında ise Çalımbay, "Kupa maçlarının tek maç üzerinden oynanması bence güzel. Kupada ve ligde başarılı olmak istiyoruz. Amacımız Antalyaspor maçını kazanıp yarı finale yükselmek."dedi.

'Boyd'un zamana ihtiyacı var'

Ocak ayında Beşiktaş'tan kiralanan Tyler Boyd'un performansı hakkında ise Rıza Çalımbay, "Tyler Boyd'a Ankaragücü maçının ilk yarısında şans verdik. Boyd'un zamana ihtiyacı var. Boyd'un oyun temposunu yakalaması 3 haftayı bulur. Kerem Atakan'ın son durumu gayet iyi. Kerem Atakan ağır bir sakatlık atlattı, zamanla daha çok şans bulacak." diye konuştu.

'Mert Hakan'ın yeri dolmadı'

Sivasspor'dan öğrencisi Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'ın sarı lacivertli takımda başarılı olacağını ifade eden Çalımbay, "Mert Hakan Yandaş çalışmayı çok seven, hedefleri olan bir futbolcu. Mert Hakan Fenerbahçe'de mutlaka oynayacaktır ve başarılı da olacaktır. Sivasspor olarak bu sezon Mert Hakan'ın yerini dolduramadık. Emre Kılınç'ın yerini Max Gradel ile doldurduk ama Mert Hakan'ın yeri dolmadı." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 26 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı lacivertli takımda 13'ü ilk 11, 23 maçta görev alırken 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Mert Hakan Yandaş geçen sezon Sivasspor'da ise 36 maçta 10, 5 asist yaptı ve 15 gole katkı sağladı.