Rıza Kayaalp: Hedefim olimpiyat altını

Skorer ınstagram hesabında canlı yayına katılan dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı. Milli güreşçi gelecekteki hedefinin olimpiyat olduğunu belirtti.

Kayaalp'in açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanımızın yayınından çıkıp sizin yayınınıza katıldım. Evde durarak geçiriyoruz. Hiç bu kadar evde durmamıştım. Salgın olmasaydı farklı bir ülkede kampta olacaktım. Yaklaşık 15 yıldır ilk kez bu aylarda evdeyim. İyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum ama biraz benim dinlenmeye ihtiyacım vardı. Bazı kaslar zayıf kalmıştı. Olimpiyat da ertelenince işime yaradı.

-23 Nisan ben çocukken inanılmaz zevkli geçiyordu. Her şeyi yapardık. Köylerde böyle geçerdi. Ne zaman güreşe başlayıp şehre gelince o tadı alamadık. 19 Mayıs'lar da sporcularımız ve gençliğimizin bayramı. Bizim de yüksek seviyelere çıkmamız gerekiyor spor konusunda. Büyük hedefi olan gençlerimizin çoğalması gerekiyor. Sporda çok üst düzey olmamız gerekiyor. Tabi imkanlar ve kafa yapısıyla da alakalı. Güreş eğitimim olmasaydı ben köyde kalırdım mesela. Büyük bir imkandı benim için.

Yaklaşık 3 yıldır evde kendi düzenimi kurdum. Hazırlıklıydım bu sürece. Yeni taşındığım evin de spor açısından elverişli olup olmamasına bakmıştım. Çünkü benim işim bu. Haftada en az 4-5 idman yapıyorum şu an.

"Bu kadarı hayalimde yoktu"

15 yıl aralıksız şampiyonlara katılıyorum. Bir iki tanesi dışında hiç boş dönmedim. Tabi ki bu büyük bir performans. Hayalimde bile yoktu bu kadarı. Bu süreç benim için iyi oldu. Yorgun bir vücudum vardı. Bazı kas gruplarında gerginlik vardı. İnanılmaz çalışıyordum ama onları es geçmişim. Gücümü kullanamıyordum. Çalışarak düzeliyormuş, ben de çalışmalara başladım. İnşallah en kısa sürede bu süreci atlatırız.

"Bu ülkeye büyük bir vefam var"

Hayatımda tek yapmak istediğim şeyi yapıyorum. Güreşçi olmak istiyordum. Allah herkese sevdiği işi nasip etsin. Başarıyı kazanmak kolay değil. Ben bir idmanda 50-60 ton ağırlık kaldırıyorum. Bunu yıla vurduğunuzda 20 yıl oldu. İnanılmaz zor. Benim bu ülkeye büyük bir vefam var. Her şeyimle devlet ilgilendi. Kiloları kaldırabilmek için gereken bütün kalorileri alıyoruz kimsenin şüphesi olmasın. Çalıştığımız düzeyi karşılamazsak sıkıntı olabilir.

-Futbolda derbileri izliyorum. Eskisi gibi değil tabi. Oynamayı çok severim ama. Kiloma göre hızlıyımdır. Yeteneğim vardır o yönden. Çok sert şutlarım vardır. Orta sahada oynamayı seviyorum.(Gülerek)

-Güreş eğitimi konusunda kötüye mi gidiyoruz iyiye mi bilmiyorum ama eğitim artık şehirden başlıyor. Köydeki çocukları çok değerlendiremiyoruz. Altyapının iyi olması gerekiyor.

-Şehirde imkanı olan bir çocuk beni 30 saniyede yendi ama güreşi biliyordu. Şehirde büyümüş, ben köyde büyüdüm. Bilmiyordum. O beni yenen çocuk güreşi bıraktı. Beni yedeklere yazmasalardı o zaman bu kadar madalya kazanamadım. Köydekilerin şu an şansı sıfır...

-Yağlı güreşe geçmeyi düşünmüyorum. 18 kere geçme hakkım var ama düşünmüyorum. İyi yağlı güreş yapıyorum ama emin olsunlar. Direk başpehlivan olabiliyorum şu an.

"Hedefim olimpiyat altını"

-Öncelikli hedefim alamadığım altınları almak. Huzurlu bir şekilde bu işi bırakmayı düşünüyorum. Altın madalya alırsam olimpiyatlarda bir dünya daha alıp bırakmak isterim. Dünya şampiyonasındaki altını 5'e çıkarmış olurum. Bu işi bıraktıktan sonra hizmet edeceksem yapayım bu işi. Makam mevki uğruna sporun önüne geçirmesin Allah. Spordan anlamayan çok insan var. Bakanlık teklif edilse ben bunu istersem vatanıma milletime hainlik yapmış olurum.