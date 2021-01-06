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06.01.2021 - 21:10 | | Bozhan Memiş İSTANBUL (İHA) -

Rizespor’a 4 gol atan Larin, krallıkta zirveye çıktı

Çaykur Rizespor karşısında attığı 4 golle farkı getiren isim olan Cyle Larin, ligdeki gol sayısını 10’a çıkarırken, gol krallığı yarışında Hataysporlu Boupendza ile birlikte zirvede yer aldı.

Rizespor’a 4 gol atan Larin, krallıkta zirveye çıktı
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Beşiktaş’ta Larin fırtınası esiyor. Sezon başında takımda kalıp kalmaması tartışma konusu olan ancak kadroda tutulan Cyle Larin, Çaykur Rizespor maçında attığı gollerle siyah-beyazlı ekibin bu sezonki en golcü ismi oldu ve gol krallığı yarışında da Hataysporlu Boupendza ile birlikte zirveye çıktı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Oğuzhan Özyakup’un sağdan ceza sahasına gönderdiği topa kayarak vuran Larin takımını öne geçirirken, 31. dakikada da Meriah’ın hatalı geri pasında aşırtma bir vuruşla fileleri havalandırarak farkı 2’ye çıkardı. Larin dakikalar 79’u gösterdiğinde savunmadan atılan uzun topu takip eden Larin, Meriah’tan önce meşin yuvarlağı kurtarırken kaleci Gökhan Akkan’ı da ekarte etti ve kayarak vuruşuyla topu boş kaleye gönderdi. Bu golden 4 dakika sonra bu kez Melnjak’ın hatalı pasında topu kapan Kanadalı oyuncu, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve ağları dördüncü kez havalandırdı. Maç öncesinde 6 golü bulunan Larin, attığı 4 golle ligdeki gol sayısını 10’a çıkardı ve krallık yarışında Hataysporlu Boupendza ile birlikte zirveyi paylaştı.

Sezon başında Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesinde PAOK’a, Türkiye Kupası’nda da Tarsus İdman Yurdu’na 1’er gol atan Kanadalı futbolcu, siyah-beyazlı forma altında bu sezonki gol sayısını 12’e yükselterek Beşiktaş’ın da en skorer ismi oldu.

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Rizespor’a 4 gol atan Larin, krallıkta zirveye çıktı

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