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29.04.2017 - 11:56 | | RİZE (AA)

Rizespor'da tek hedef galibiyet! Muhtemel 11

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Mete, "Ligde kalma yarışında yara almamak için Fenerbahçe karşısında kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi.

Rizespor'da tek hedef galibiyet! Muhtemel 11
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Saffet Mete, ligde kalma yarışında yara almamak için sarı-lacivertli ekip karşısında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftada aldıkları dört puan ile ligde kalma yarışında moral bulduklarını belirtti.

Ligde kalan her maç için mutlak hedeflerinin galibiyet olduğunu, Fenerbahçe karşılaşmasına da kazanmak için çıkacaklarını vurgulayan Mete, "Küme düşme potasındayız. Ligde kalma yarışında yara almamak için Fenerbahçe karşısında kazanmaktan başka çaremiz yok." dedi.

Saffet Mete, ligde kalma yarışının her geçen hafta zorlaştığına dikkati çekerek, "Kalan haftalara bakınca yarış içinde avantajlı konuma geçmek için her maç iki puan ortalaması tutturmamız gerekiyor. Yarış içerisinde bir adım gerideyiz ve puanlara ihtiyacımız var. Rakibimizin gücünü ve deneyimini elbette biliyoruz. Onlar da ligi en azından ikinci tamamlamak istiyor. Her iki takımın da galibiyete ihtiyacı olan zor bir maç." diye konuştu.

Mete, İstanbul'daki Rizelilerden maça gelerek takımlarına destek olmalarını istedi.

Yeşil-mavili ekipte Edomwonyi, Medipol Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor'un, Fenerbahçe karşılaşmasına Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Yakoubi, Saadane, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Nosa Igeabor, Petrucci, Oğulcan Çağlayan, Süleyman Koç, Kweuke muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.

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