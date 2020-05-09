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09.05.2020 - 12:34 |

Sancaktepe FK'da corona virüs depremi! Tam 9 isim...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı Futbola Dönüş Protokolü kapsamında tüm ekibe coronavirüs testi yapılan TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe Futbol Kulübü'ne büyük şok. Yapılan ilk test sonuçlarına göre; teknik heyetten 2, çalışanlardan 3, futbolculardan ise 4 kişi corona virüse yakalandı.

Sancaktepe FK'da corona virüs depremi! Tam 9 isim...
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası Futbola Dönüş Protokolü kapsamında TFF 2. Lig ekibi Sancaktepespor'da COVID-19 testleri tamamlandı.

Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin ardından büyük bir şok yaşandı.

Test sonuçlarına göre; teknik heyetten 2, çalışanlardan 3, futbolculardan ise 4 kişi corona virüse yakalandı.

Resmi açıklama geldi

Sancaktepe Futbol Kulübü, konu ile ilgili resmi twitter hesabından bir açıklama yayımladı.

Sancaktepe FKda corona virüs depremi Tam 9 isim...

Trabzonspor'da yapılan testler negatif çıktı...

Sancaktepe FKda corona virüs depremi Tam 9 isim...

 

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