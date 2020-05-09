09.05.2020 - 12:34 |
Sancaktepe FK'da corona virüs depremi! Tam 9 isim...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı Futbola Dönüş Protokolü kapsamında tüm ekibe coronavirüs testi yapılan TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe Futbol Kulübü'ne büyük şok. Yapılan ilk test sonuçlarına göre; teknik heyetten 2, çalışanlardan 3, futbolculardan ise 4 kişi corona virüse yakalandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası Futbola Dönüş Protokolü kapsamında TFF 2. Lig ekibi Sancaktepespor'da COVID-19 testleri tamamlandı.
Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin ardından büyük bir şok yaşandı.
Test sonuçlarına göre; teknik heyetten 2, çalışanlardan 3, futbolculardan ise 4 kişi corona virüse yakalandı.
Resmi açıklama geldi
Sancaktepe Futbol Kulübü, konu ile ilgili resmi twitter hesabından bir açıklama yayımladı.
Trabzonspor'da yapılan testler negatif çıktı...