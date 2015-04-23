Selim Ay: 4 sene sonra yedek kaldım

Tatlıcak M. Tevfik Lav Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman gözetiminde yapılan antrenman pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra futbolcular antrenmana saha içerisine kurulan istasyonlarda yapılan koordinasyon ve çabukluk çalışması ile devam etti.

İdman çift kale maçla sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Uğur İnceman, Benjamin Fuchs ve Ciprian Marica ile ayağındaki rahatsızlık nedeniyle MR çektiren Vedat Bora katılmazken, Ömer Ali Şahiner takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Torku Konyasporlu savunma oyuncusu Selim Ay, 6 haftadır yenilmediklerini vurgulayarak, “Güzel bir çıkışımız var. İnşallah bunu devam ettirmek istiyoruz. Önümüzde zorlu bir Akhisar Belediyespor maçı var. İçeride taraftarımızın desteği ile yeneceğimiz bir maç. Bu çıkışımızı galibiyetle devam ettirip daha iyi sıralarda olmak istiyoruz” dedi.

Uzun aradan sonra Gaziantepspor maçıyla tekrar formaya kavuşan Selim Ay, “Zaman zaman herkes yedek kalabiliyor. Benim için alışılmış bir durum değildi. Dört senedir ilk defa bu sene yedek kalıyorum. Ama herkesin zor durumu olur. Ben bireysel bakmamaya çalışıyorum. Takımımız 6 haftadır çıkışta. Hocam bana forma şansı verdiği sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bu hafta da yine benim oynadığım maçta yine yenilmedik ve serimizi sürdürdük. Kimin oynadığı çok önemli değil, takımın başarısı önemli. Şu anda kim girerse girsin o çarkın içine hocanın istediğini yapmaya çalışıyor” diye konuştu.