Şenol Güneş’ten 'yabancı oyuncu sayısı' açıklaması

20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Samsunsporlu futbolcular, teknik direktör ve otobüs şoförünün anıldığı ''Son Deplasman'' programı, Samsun Büyükşehir Belediyesi TV (SBBTV) tarafından Youtube üzerinden canlı olarak yapıldı. Erdoğan Arıkan’ın moderatörlük yaptığı programa canlı olarak bağlanan Şenol Güneş, Türk futbolu ve süreç hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç, Mete Atanır, Teknik Direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan’ın hayatını kaybettiği kazanın 32. yıldönümü hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Kaza günü biz de deplasmana gidiyorduk. Kazanın ardından da çok üzüldük. O gün Samsunspor’da oynayan birçok kişi benim daha önceden takım arkadaşımdı. Tüm spor camiasının başı sağ olsun. Güzel olan taraf, bu acı sahipleniliyor ve etrafında birleşiyorlar. Samsun, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’daki ilk adımı ile Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı kenttir. Samsun sporda da büyük bir kenttir. Bizim zamanımızda da çok iyi oyuncuları vardı. Üretebilen ve yarıştırabilen bir kenttir. Bana göre olmaları gereken yer sadece Süper Lig değil, Avrupa kupalarına katılım potansiyeli olabilecek bir şehirdir. Bunu söylerken ezbere konuşmuyorum. Camiası da buna müsait. Camianın da sıkıntıları var, aynı Trabzon gibi. Bu şehrin içerisinde kısır döngüler, ufak tefek konularda birbirleri ile kavgalar, büyük hedefi değil de küçük şeyleri düşünerek asıl hedeften şaşıldığı dönemler olabiliyor. Başarı ve başarısızlığın görüldüğü bir kent olarak yeniden bir vizyon çiziliyor. Ertuğrul Sağlam’ın tecrübesi var, Samsun’da yaşamış, Süper Lig şampiyonluğu yaşamış bir hoca. Bazı işler çok dengeli gitmiş. Bu aklıselimin sahip olduğunu gösteriyor. Onlara da başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Benim için şu anda yabancı oyuncu serbest olsa hiç umurumda değil”

Her zaman gündemde olan yabancı oyuncu sayısına da değinen Şenol Güneş, “Türk futbolu ile ilgili düşüncemiz var. Ben Milli Takım antrenörü olduğumdan bazı şeyleri söyleyince kulüpçülük anlayışında biraz tartışmaya ortamına giriyorum. Bunları daha sonra değerlendireceğim. Kulüp yapıları, altyapılar, yabancı oyuncu konusu, üretim, yarışma ve rezerv lig gibi birçok konu var. Kulübün yapısı ile federasyon arasındaki bağda sıkıntı var. Biz sadece yabancı oyuncu sayısını konuşuyoruz. Bir 11, 14, 16. Bu çok dalgalanma oluyor. Bunun da en doğrusu ekonomik olarak, üretim olarak ne olması gerektiğini hepimiz ortaya koyacağız. Sadece benim dememle değil. Bu konuda epey bir hazırlık yaptık. Demegoji yapanlar var. O şekilde provoke edip, kullananlar var. Benim için şu anda yabancı oyuncu serbest olsa hiç umurumda değil. Çünkü benim kadrom zaten beni 5 sene taşır. Yeni oyuncuların üretilmesi şart. Şu anda ekonomik olarak bazı kulüpler mecburiyetten genç oyuncuları oynatıyor. O, onların lehine. Ben demiyorum ki, ‘yabancı almayın.’ Yabancı da alın ama şuna benzer, ‘Sizin paranız çok, 10 tane tişört alıyorsunuz 1 tanesini giyiyorsunuz.’ Paranız azsa o tişörtü alırken, bakarsınız, incelersiniz. 50-10 TL vermiyorsunuz, 3-5 milyon veriyorsunuz. Kulüplerimizin hepsi borçta. Bugün borcu olmayan kulüp yok maalesef. O yüzden hem ekonomisini düzeltecek, ekonomik teknik yapısını ve idari yapısını oluşturacak ama onları da düşünecek bir yapı. Bugün devleti çıkarın aradan bir şey yok. Bazı başkanlar veriyor. Ama onların da vermesine gerek kalmasın, lazım olduğu zaman kullansın. Yoksa parayı ver, kulüp borçlansın, başkanın da parası gitsin. Şimdi Şampiyonlar Ligine gitseniz, UEFA’ya gitseniz ne olacak? Başarı alsanız da harcanan para gelmeyecek. Rakamlar yükseliyor ve o para geri gelmiyor” şeklinde konuştu.

“Ben zaten futbol hayatımın sonuna geldim”

Futbol hayatının sonuna geldiğini ve Türk futbolunun gelişmesi için çaba sarf ettiğini vurgulayan Güneş, “Ben zaten futbol hayatımın sonuna geldim. Ben çocukken futbolun, ‘işsiz, güçsüz, ahlaksızların işi’ dendiği dönemden çıktım. Bugün futbolun işini seven, ahlaklı insanların olduğunu biliyorum, görüyorum. 50 sende bir yere geldik. Bu konuştuklarımızı da 50 sene beklemeyelim. Bir an evvel hep birlikte yapalım. Çünkü Samsun’daki üretilen her oyuncu, ama ihtiyaç varsa yabancı da alacaksınız. Ama onun karşılığı ekonomik olarak size dönmeli. Sizi batırmamalı. Siz aldığınız bir yabancıdan borçlanıp da yıllarca ona para verip de hatta puanınız silinecekse o zaman yazık günah. Kulüpleri biraz daha sorumluğu olacak şekilde yönetimlerimiz olsun. Devlet de buna destek olsun, belediyeler de destek olsun. Dünyada da böyle. Bayern’e de destek olunuyor. Ama o da 350 milyon Euro artı bütçeyle gidiyor. Biz eksi bütçeyle gidiyoruz. Bayern ile ‘yarışacağız’ diyoruz. Nasıl yarışacaksın? Bayern Münih ya da Avrupa’dan 3-5 milyona aldığımız oyuncular ile şampiyon olalım, aldığımız oyuncularla da Avrupa’da başarılı olalım. Avrupa’daki sıradan takımlar bizden aldığı 15 milyon EuroWluk oyuncuyu da hazırlayıp, satmak için alıyor. Bir defa eşyanın tabiatına aykırı. O yüzden hem üreteceğiz hem de orada seçeceğiz. 3-5 tane yabancının en iyisini alacağız. Bu marka da olabilir. Atiba Hutcinson’un değeri 1 milyon Euro'nun altındadır. Beşiktaş’ın kaç senedir en iyi oyuncusu odur. Bunun para ile ilgisi yok. Bu başlı başına bir olay. Türk futbolunun kalkınması için bir şey düşünülüyorsa bunun ‘ama’sı yok. Bildiklerimizi paylaşacağız, ondan sonra da bunun üstüne koyup birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“A Milli takım Samsun’da maç oynayabilir”

Bir A Milli Takım maçının Samsun’da oynanabilceğine değinen Şenol Güneş, şunları söyledi:

“Son yıllarda futbolda üretimde biraz sıkıntılar yaşandı. Trabzon, Samsun, Bursa. Bursa şu anda bütün oyuncuları Türk yaptı, yarışıyor. Ama bu sene ama seneye mutlaka çıkmasını isterim. Bunlar büyük kentler, potansiyeli olan şehirler. Başkan bu işte çok önemli. Trabzon’da ilk seneleri taraftar yoktu. İlk senelerimde otele gelsin, takıma gelsin diye çok uğraştım. Bir süre sonra o kadar fazla geldi ki, ‘Aman gelmeyin’ dedik. Bir süre sonra onu diyeceksiniz. Başkanım Yüksel Yıldırım’a da görüşme sözüm vardı araya Covid-19 girdi. Kendisi covide yakalandı. Ümit Milli Takımımız Samsun’a gelip maç oynamıştı. İnşallah fırsat olursa da bir A Milli Takım maçını da Samsun’da yaparız inşallah. Onu da zaman gösterecek.”

Yüksel Yıldırım: “Şu ekonomik zorlukta yaklaşık 45-50 milyon TL altyapıya para harcıyorum”

Zor zamanlarda bile Türk futbolunun gelişmesi için geri durmadığını ve altyapıya büyük önem verdiğini ifade eden Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım ise, “Bir A Milli Takım maçına ev sahipliği yapmayı tabi ki çok isteriz. Biz biraz da seyircili olsun istiyoruz. Samsun taraftarı da Milli Takıma destek olsun istiyoruz. Şu ekonomik zorlukta yaklaşık 45-50 milyon TL altyapıya para harcıyorum. Ümit Milli Takımımız da bizim tesislerde 15 gün kamp yaptı. Çok beğendiler. Tesis tam olarak bitmedi. İnşallah bitince açılışa sizleri ve Cumhurbaşkanımızı da davet edeceğiz. Samsun’da bütün dedikleriniz yapılmaya çalışılıyor. Samsun, artık futbolcu ihraç eden bir kulüp vizyonuna doğru evrilecek. Belçika’nın Genk takımıyla da bir altyapı anlaşmamız var. Şimdi Redbull ile yapıyoruz. Sevilla ile de görüşüyoruz. Siz 3-5 sene sonra Samsun’u uzaktan keyif alarak seyredeceksiniz” açıklamasında bulundu.

SBBTV’den yayınlanan canlı yayına ayrıca 32 yıl önceki kazada yaralan oyuncu ve eski kulüp başkanı Emin Kar, eski Milli futbolcu ve Teknik Direktör Oğuz Çetin, Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, eski Milli futbolcu Cüneyt Tanman ve eski Milli futbolcu Ali Gültiken de katılarak, görüşlerini bildirdiler.