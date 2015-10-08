Sigara içen Volkan'dan ilk açıklama!

Genç futbolcu, "Sigara performansını etkiliyor diyenler bir zahmet araştırsınlar oynadığım maçlarda kaç kilometre koşmuşum. Futbol dünyasında sigara içen tek futbolcu ben değilim. Ne olmuş yani sigara içtiysem, uyuşturucu mu kullanıyorum? Futbol dünyasının dışında bulunanlara garip gelebilir sporcunun sigara içmesi. İçerisine girince hiç öyle değil ama... Dediğim gibi bu camiada sigarayı içen tek ben değilim. Sigara performansımı da etkilemiyor" mesajları ile yaptığının 'normal' olduğunu savundu.

Ancak bu bir tartışmayı da beraberinde getirdi. İşte 'futbolcunun sigara içmesi normal midir?' sorusuna verilen yanıtlar...

Rüştü Reçber

'FUTBOL DÜNYASINDA SİGARA İÇEN FUTBOLCULAR VAR'

Bu bilimsel verilerin açıklayacağı bir durum. Futbol dünyasında sigara içen futbolcular var. Futbol stresli bir meslek. Bu bir rahatlama yaratabilir. Bilimsel araştırma yapmadan performans etkileniyor denilemez. Sporcu kişinin sigara içmesi doğru değildir ama yadırganmaması da gerekir.

Metin Tekin

'BENDE BÖYLE BİR FOTOĞRAF VERMİŞTİM'

İki yönden bakıyorum. Gençlere örnek olması açısından çok kötü bir görüntü. Sadece futbolcu için değil genel olarak sağlığa zararlı sigara içmek. Bende sigara içerken bir fotoğraf vermiştim. O fotoğraf çekildikten sonra gençlere örnek olmaması için kullanılmaması gerektiğini söylemiştim. Ama yine de o fotoğraf yayınlanmıştı. Volkan içmeden nasıl bir performans vereceğini bilmediği için bunun zararlı olup olmadığını bilemez. Tabi ki ayıp bir şey değil sigara içmek, ama bu fotoğrafı vermek gençler için hoş olmayan bir örnek.

Ziya Doğan

'SİGARA PERFORMANSI ETKİLER'

Bunun üzerinde durmak çok doğru değil. Futbolcuların büyük bölümü sigara içiyor. Sigara performansı etkiler. Sigara içen oyuncu özellikle sakatlıktan dönünce çok zorlanır. Sigara içmeyen futbolcu sakatlık dönüşlerinde daha çabuk toparlanıyor. Bunu tüm dünya kabul ediyor. Genç futbolcu kardeşim böyle bir açıklama yapmış ama bu doğru bir düşünce değil. (Hürriyet)