Sivasspor - Galatasaray maçı canlı bahisle Misli.com'da

Üst üste gelen puan kayıpları sonrası zirveden inen Sivasspor, Alanyaspor ve Ankaragücü galibiyetleriyle şampiyonluk yarışının içinde kalmaya devam etti. Hücum alternatiflerinden Erdoğan Yeşilyurt sakat, kaptan Ziya Erdal maç saati netleşecek. TD Rıza Çalımbay zorlu hava koşulları nedeniyle daha önce saat değişimi talepleri olduğunu ama her seferinde olumlu yaklaşılmadığını belirtti ve Galatasaray karşılaşması için; “19:00’u neden 16:00’ya çekiyoruz? Biz daha önce talep ettik, olmadı. 16:00 değil 22:30’da oynayalım.” açıklamasını yapmıştı.

Üst üste 8 maç kazanarak şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray’da Mario Lemina sevinci yaşanıyor. Gabonlu orta saha oyuncusu hafta arası takımla birlikte çalıştı ve bu zorlu maçta arkadaşlarını yalnız bırakmayacak. Önümüzdeki hafta derbide Beşiktaş’ı konuk edecek sarı kırmızılılarda Adem Büyük, Ryan Donk ve Sofiane Feghouli sarı kart sınırında bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Süper Lig’de bu sezon iç sahada yenilgisi olmayan tek takım Sivasspor! (12 maç – 9 galibiyet – 3 beraberlik)

- Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, son 6 Süper Lig maçında 7 gol attı.

- İki takım arasında oynanan son 6 lig maçını ev sahibi ekipler kazandı. Bu 6 maçın tamamı “2.5 ÜST” biterken, 5’i de “KG VAR” oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Galatasaray galibiyeti!

Üyelerin yaklaşık %45'i, zirveyi derinden etkileyecek bu mücadelede sarı-kırmızıları 3 puana bir adım daha yakın görüyor. %14'lük kesim ise "Galatasaray Yenilmez" tercihini kuponlarına eklemiş.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ'ÜN TERCİHİ...

Şampiyonluk yarışındaki bu kritik 90 dakikada, Galatasaray'ın Sivasspor karşısında maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe galibiyeti sonrası özgüvenli şekilde yoluna devam eden Fatih Terim'in öğrencileri, ligin ikinci yarısının en formda ekibi. "Galatasaray ÇŞ" bu 90 dakika için uygun. Ayrıca "İY 1.5 ALT" ve "İYX" tercihleri de kazandırabilir. Önemli mücadelede "İkinci Yarı Daha Fazla Gol" seçeneğinin de uygun olduğunu belirtmek istiyorum.