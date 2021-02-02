Son dakika | Ali Güneş kramponlarını astı

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ali Güneş 42 yaşında futbolu bıraktı. Ali Güneş son olarak Almanya 7. Ligi ekibi Furtwangen’de oynuyordu. Ali Güneş, yoluna yine de futbolda antrenör olarak devam etmek istediğini söyledi

‘Galatasaray da teklif yaptı’

Freiburg’dan 2000 yılında sarı-lacivertlilere gelerek Süper Lig’de top koşturmaya başlayan oyuncu o dönem için “Frankfurt, Hamburg ve Dortmund’dan teklifler vardı. Galatasaray ve Beşiktaş da teklif yaptı ama Fenerbahçe’ye karar verdim. Babam Fener taraftarı dolayısıyla nereye gideceğim belliydi” dedi.

‘Mesut’un gideceğini hiç düşünmedim’

Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferini de değerlendiren Almanya doğumlu Ali Güneş şunları söyledi: “Çocukluk hayalini gerçekleştiriyor. Bir gün Türkiye’ye gideceğini hiç düşünmemiştim. Süper Lig için de büyük bir olay”.

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