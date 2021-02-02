Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Son dakika | Ali Güneş kramponlarını astı
02.02.2021 - 13:05 |

Son dakika | Ali Güneş kramponlarını astı

Almanya’da top koşturan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ali Güneş 42 yaşında futbolu bıraktı.

Son dakika | Ali Güneş kramponlarını astı
ABONE OL
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ali Güneş 42 yaşında futbolu bıraktı. Ali Güneş son olarak Almanya 7. Ligi ekibi Furtwangen’de oynuyordu. Ali Güneş, yoluna yine de futbolda antrenör olarak devam etmek istediğini söyledi

‘Galatasaray da teklif yaptı’
Freiburg’dan 2000 yılında sarı-lacivertlilere gelerek Süper Lig’de top koşturmaya başlayan oyuncu o dönem için “Frankfurt, Hamburg ve Dortmund’dan teklifler vardı. Galatasaray ve Beşiktaş da teklif yaptı ama Fenerbahçe’ye karar verdim. Babam Fener taraftarı dolayısıyla nereye gideceğim belliydi” dedi.

‘Mesut’un gideceğini hiç düşünmedim’
Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferini de değerlendiren Almanya doğumlu Ali Güneş şunları söyledi: “Çocukluk hayalini gerçekleştiriyor. Bir gün Türkiye’ye gideceğini hiç düşünmemiştim. Süper Lig için de büyük bir olay”.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Süper Lig'de transfer bombaları peş peşe patladı! Fenerbahçe, Galatasaray ,Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yusuf Şimşek: İrfan Can'ın yerinde olsam Galatasaray'a giderdim
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ozan Kabak: Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim

Son dakika | Ali Güneş kramponlarını astı

Trabzonspor'un Beşiktaş galibiyetinin perde arkası

 

 

    Pep Guardiola'nın Manchester City devriminin 5 yılı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Altay'da Yücel İldiz dönemi sona erdi
      Altay'da Yücel İldiz dönemi sona erdi
    2. Kadro dışı kalmıştı, affedildi
      Kadro dışı kalmıştı, affedildi
    3. CANLI ANLATIM | Hatayspor - Fenerbahçe
      CANLI ANLATIM | Hatayspor - Fenerbahçe
    4. 160 milyon euroluk rekor..
      160 milyon euroluk rekor..
    5. Lisanslı kasketler TS Club'larda
      Lisanslı kasketler TS Club'larda



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tyler Boyd: Sivasspor'a katkı sağlayacağım

    Tyler Boyd: Sivasspor'a katkı sağlayacağım

    Beşiktaş, yarın Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak

    Beşiktaş, yarın Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak

    Mehmet Ekici yine kulüpsüz kaldı

    Mehmet Ekici yine kulüpsüz kaldı

    Son dakika | Ali Güneş kramponlarını astı

    Son dakika | Ali Güneş kramponlarını astı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet