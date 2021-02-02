Son dakika | Yusuf Şimşek: İrfan Can'ın yerinde olsam Galatasaray'a giderdim

Balıkesirspor'un başına geçen Yusuf Şimşek; Mesut Özil'den İrfan Can Kahveci'ye, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kadar birçok konuda Ajansspor'a çarpıcı yorumlar yaptı.

- Süper Lig'de teknik direktör olmanın kriterleri neler?

Arkanda güçlü abilerin, dayın, amcan olacak. Birinci kriter bu (Gülerek). Başarı veya başarısızlık çok önemli değil. İkili diyalogların iyi olacak. Arkan sağlam olacak. Bakandır, milletvekilidir, il başkanları, zengin iş insanları tanıdığın olacak. Yani tek başına bir şeyler yapamazsınız. Ne kadar başarılı olsanız bile arkanız yoksa bir yerlere gelme şansınız yok. İnsanlar sahada yaptığınız işlere bakmıyor.

"Kulüplere de hoca kısıtlaması şart"

-Her sezon olduğu gibi bu sezon da birçok takım daha ilk yarı bitmeden en az 3 teknik adam değiştirdi. Bunun sebebi nedir?

Başarısızlığın tek faturası otomatikman teknik direktörlere kesiliyor. Çünkü oyuncuyu gönderme şansın yok. Yönetim bıkamıyor zaten. O yüzden ilk gidenler hocalar oluyor. Artık buna da bir standart getirmeleri gerekiyor. Nasıl hocalar bir sezon içinde iki takımdan başka takım çalıştıramıyorsa kulüpler de sadece iki hocayla çalışmalı. Böyle bir karar kulüplerin maddi anlamda da menfaatine olur.

-Eski bir Fenerbahçeli futbolcu olarak, Fenerbahçe'nin ilk yarı performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Açıkçası ben Fenerbahçe'nin daha iyi olacağını düşünüyordum. Sezona şampiyon havasıyla başladılar. Çok iyi transferler de yaptılar. 4-5 puan daha fazla toplayabilirlerdi.

"Erol Bulut skora bakmakta haklı"

-Zaman zaman Erol Bulut'un oynattığı futbol eleştiriliyor. Siz buna katılıyor musunuz?

Büyük takımlar defanstan çok, ofansif oyun anlayışını tercih etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siz şampiyonluğa oynuyorsunuz. Nasıl olsa rakipleriniz size önlem alacak. Siz, beklemek yerine ofansif oynamalısınız. Ama Erol Bulut'un oynattığı taktik de kötü değil. Topu rakibe verip belirli bölgelerde rakibi karşılayarak, güzel galibiyetler almasını bildi. Artık herkes skora bakıyor. Kimse iyi veya kötü top oynamışsın diye bakmıyor. Kimse sezon sonunda "Fenerbahçe şu maçta % 80 topla oynadı demez". Herkes şampiyonluğa bakacak.

"Sergen Yalçın Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı"

-Sergen Yalçın'ın teknik adamlığını nasıl buluyorsunuz peki?

Bence Sergen Hoca başarılı. Gittiği her takımda iyi işler yapıyor. Sezon başında herkesin çok kötü takım dediği Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı. "Transfer yok falan" dediler. Adam yine de başarılı. İlk yarıyı lider bitirdi.

"Acun Ilıcalı, Mesut'un geleceğini söylemişti"

-Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferine tepkiniz nasıldı?

Çok şaşırmadım. Çünkü daha önce Acun Ilıcalı, "Bir gün Mesut Özil'e Fenerbahçe formasını giydireceğim" diye söylemişti. Mesut da Arsenal'de sıkıntılıydı, mutlu değildi. Kendisi Türk çocuğu. Gelmesine sevindim.

"Mesut Süper Lig'de zorlanabilir"

-Mesut Özil'den beklentiniz nedir? Süper Lig'e ayak uydurabilir mi?

Mesut, gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Zaten bunu anlatmamıza gerek yok. Alman Milli Takımı'nda, Real Madrid ve Arsenal'de oynamış bir oyuncuyu tartışamayız. Ama Türkiye'de futbol biraz da zor. Onu da söylemek lazım.

"Mesut ile Pelkas yan yana oynar"

-Son günlerin moda sorusunu size de soralım: Pelkas ile Mesut Özil yan yana oynar mı?

Oynar, oynar... Büyük takım kaldırır bunları. Çünkü büyük takımda oynamanın bazı avantajları var. Hakemler açısından büyük takımların çok fazla kollandıklarını düşünüyorum. O nedenle Pelkas ile Mesut çok rahat birlikte oynarlar.

- Size göre Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi 10 numara kim; Hagi mi, Alex mi yoksa Mesut Özil mi?

Ben Hagi'yi tek geçerim. Bu benim düşüncem.

"Ortega'yı ortam sarmadı"

-Fenerbahçe'de Ortega ile birlikte top oynadınız. Ortega neden tutunamadı?

Ortega, çok duygusal biriydi. Türkiye'ye ayak uyduramadı. Takımda arkadaşlık bağı da kuramadı. En iyi arkadaşı Semih Şentürk'tü. Semih de o zamanlar altyapıdan idmanlara çıkıyordu. Ortamı sağlayamayınca çekti gitti.

-Ortega'nın "Yusuf varken beni niye transfer ettiler?" şeklinde bir açıklaması varmış. Bu doğru mu?

Evet oldu. Yurt dışına bir kampta söylemişti bunu. "Bu adam varken beni neden almışlar" demiş tercümana.

"Yeteneğim Allah vergisi"

-Kendinize has çalımlarınız vardı. "Telefon kulübesinde bile adam geçer" sözleriyle övüldünüz sürekli. Herhangi özel bir çalışmanız oldu mu bunun için?

Yok yahu.. Doğuştan yetenekliydim. Allah vergisi diyelim. Çalışmayla olacak bir yetenek olduğunu düşünmüyorum.

-Futbolcuyken hangi yönünüz eksikti peki?

Şut çekmiyordum fazla. Hava toplarına çıkmıyordum. Bu eksiklerim vardı maalesef. Yeteneğimize güvenerek tembellik yaptık. Biraz daha fazla çalışabilirdim.

"Ghezzal'ın çalımları hoşuma gidiyor"

-Sizin gibi dar alanda çalım atabilen oyuncuya rastladınız mı? Veya şu anda çalımlarını beğendiniz biri var mı?

Vardır mutlaka ama şu an aklıma gelmiyor. Beşiktaş'ta bu sezon oynayan Rachid Ghezzal'ın çalımları hoşuma gidiyor.

"İrfan Can, Galatasaray'a gitmeliydi"

- İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transfer kapışması yaşandı. İrfan'ı Fenerbahçe almayı başardı. Bunun için yorumunuz nedir?

İrfan Can, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Ancak ben İrfan Can'ın yerinde olsaydım Galatasaray'a giderdim. Çünkü orda böyle bir oyuncu eksikliği var. Fenerbahçe'de Pelkas var, Mesut Özil var. İlk 11'de forma şansı bulmayabilir. Ama Galatasaray'da banko oynardı. Ayrıca İrfan Can bu kadar para eder mi? O da soru işareti.

"Mustafa Denizli oyuncusunu satmaz"

-En çok etkilendiğiniz teknik direktör kimdi?

Tabii ki Mustafa Denizli. Ben onunla oyuncuyken Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadım. Rizespor'da da onun yardımcılığını yaparken şampiyon olmuştuk. Mustafa Hoca, oyuncularına inanılmaz iyi davranır. Yardımcılarına bir şeyler öğretmeye çalışır. İnsani yönü çok kuvvetlidir. Futbolcusuna kendisini üst düzey hissettirir. Yönetimle seni kolay kolay muhatap ettirmez. Ersun Yanal'ın da futbolcularla diyalogları iyidir. İdmanları sağlamdır. Fatih Terim ile A Milli Takım'da çalıştım. Motivasyonu mükemmeldir. Güvenç Kurtar'dan da iyi sözlerle bahsedebilirim. Aynı şekilde yabancılardan Faruk Hadzibegiç vardı Boşnak, onun adamlığına bayılırdım mesela.

"Beşiktaş'taki şampiyonluk daha keyifliydi"

-Hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ender futbolculardansınız. İki kulüp arasında ne gibi farklar vardı?

İkisi de çok büyük kulüp. Fenerbahçe'deyken 22 yaşındaydım. Açıkçası genç yaşta kavrayamadım nerede oynadığımı. Ama Beşiktaş'ta 32 yaşında şampiyonluk yaşadım. O şampiyonluğun tadına daha çok vardım. Çünkü duygusal değil, mantıkla olaylara bakıyordum. O yüzden Beşiktaş'taki şampiyonluktan daha çok keyif aldım.

"Aziz Yıldırım 4-3'lük maçta sahaya indi"

-Bir de Fenerbahçe'nin 3-0'dan 4-3'e çevirdiği Gaziantepspor maçı vardı. O karşılaşmayı anlatır mısın?

Evet...O maç unutulmaz. Ben 10. dakikada Ogün (Temzikanoğlu) ağabey sakatlanınca, onun yerine oyuna girdim. Aslında ilk yarının sonunda 4. golü de buluyorlardı. Rüştü (Reçber) ağabey kurtardı. Devre arasında Başkan Aziz Yıldırım soyunma odasına geldi. "Kaldırın kafanızı. Onlar size 3 attıysa siz de 4 atarsınız" gibi söylemlerde bulundu. Mustafa Denizli zaten inanılmaz derecede müthiş bir insan. 5-0 da olsa futbolcularına laf ettirmez. O da bizi motive etti. Hep birlikte sahaya çıktık. Taraftar 3-0 yenilgiye rağmen acayip şekilde bizi destekledi. Şu anda bile tüylerim diken diken oldu. Galibiyette herkesin katkısı vardı. Tabii ki damgayı Milan Rapaiç vurdu.

"Beşiktaş'ta oynamak isterdim"

-Şu anda futbolcu olsan 3 büyük takımdan hangisinde oynamak isterdiniz?

Beşiktaş'ta. Çok tempolu oynuyorlar. Sürekli dikine oynuyorlar. Yani Beşiktaş'ın futbolundan inanılmaz keyif alıyorum."