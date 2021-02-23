Son dakika | Atalanta'da forma giyen Willy Ta Bi hayatını kaybetti

İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Willy Ta Bi, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Genç oyuncunun bir süredir karaciğerindeki tümörle mücadele ettiği belirtildi.

Fildişi Sahilli orta saha oyuncunun ölüm nedeninin karaciğerindeki bir tümör olduğu belirtildi. Atalanta'dan da konuyla ilgili resmi açıklama geldi ve "Tüm Atalanta ailesi, Willy Braciano Ta Bi'nin zamansız ölümünden dolayı derin bir üzüntü duymaktadır. Acımasız bir kader, Ocak 2019'da Nerazzurri tişörtüyle başlayan bir hayali çok erken bitirmiştir" denildi.