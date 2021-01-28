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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş, Güven Yalçın'ı Nacional de Madeira'ya kiralıyor
28.01.2021 - 14:31 | | FANATİK

Son dakika | Beşiktaş, Güven Yalçın'ı Nacional de Madeira'ya kiralıyor

Beşiktaş ara transfer döneminin son günlerinde önemli bir yol ayrımında. Siyah-Beyazlı ekip genç golcüsü Güven Yalçın'ı Portekiz ekibi Nacional de Madeira'ya kiralıyor.

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Beşiktaş'ta bir son dakika ayrılığı söz konusu. Transferin bitmesine birkaç gün kala siyah-Beyazlı ekip genç yıldızı Güven Yalçın'la geçici olarak ayrılacağı benziyor. Kara Kartal, 22 yaşındaki oyuncuyu Portekiz ekibi Nacional de Madeira'ya kiralıyor.

İki kulübün prensip anlaşmasına vardığı, Güven'in sezonun ikinci yarısında Portekiz'de forma giyeceği ifade ediliyor. Başta Aboubakar ve Larin olmak üzere hücumcuların formda olması ve olası bir santrfor transferi nedeniyle alacağı süre azalan Güven'in de EURO2020 öncesi düzenli olarak forma giyeceği bir kulübe gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Kulüplerin son görüşmeleri gerçekleştirdiği, anlaşmanın birkaç saat içerisinde resmiyete dökülebileceği bildiriliyor.

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Son dakika | Beşiktaş, Güven Yalçını Nacional de Madeiraya kiralıyor

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