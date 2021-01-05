Son dakika - Beşiktaş'ta Aboubakar isterse kadroya alınacak

Annesinin cenaze töreni için yönetimden özel izin alarak, 28 Aralık’ta ülkesi Kamerun’a giden ve önceki gün son görevini yerine getiren Vincent Aboubakar bugün İstanbul’a dönecek. Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında forma giyemeyen Aboubakar saat 17.00’de yapılacak antrenmana da katılacak.



Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, annesini 25 Aralık’ta kaybeden ve 10 gündür antrenman yapmayan golcü futbolcuyu Çaykur Rizespor maçında oynatmayı düşünmediği öğrenildi. Ancak Yalçın’ın karşılaşmada görev yapmak istemesi halinde Aboubakar’ı kadroya alabileceği ifade edildi. Yıldız oyuncu son olarak 24 Aralık’ta Ankaragücü ile deplasmanda oynanan maçta forma giymişti.

Ljajic, Gökhan takımla çalıştı

Kartal’da Rachid Ghezzal’ın yanı sıra Adem Ljajic ve Gökhan Töre de takıma döndü. Sakatlıkları düzelen Ljajic ve Gökhan antrenmanın tamamında yer aldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, antrenman ve maç sayısı bakımından takımın bir hayli gerisinde olan bu ikiliye Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosunda yer vermeyi düşünmediği aktarıldı.

Ljajic ve Gökhan son olarak Medipol Başakşehir’le 21 Kasım’da oynanan maçta forma giymişlerdi.