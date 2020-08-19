Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü resmen açıkladı!
19.08.2020 - 21:02 | | AA

Son dakika | Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü resmen açıkladı!

Transferde son dakika haberi... Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferini resmen açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü resmen açıkladı!
ABONE OL

Fenerbahçe, bonservisi İtalya'nın Genoa takımında bulunan 26 yaşındaki Sinan Gümüş'ü transfer etti. 

Transfer, sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalından duyurulurken, geride kalan sezonu Fraport TAV Antalyaspor'da tamamlayan Sinan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Futbola Almanya'da başlayan Sinan Gümüş, 2014 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da 5 sezon forma giyen, üçer kez Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Sinan Gümüş, 1 kez de Süper Kupa kaldırdı. Galatasaray'da resmi maçlarda 28 gol atan Sinan, geçen sezon başında İtalya'nın Genoa takımına transfer oldu. 

İtalya'da istediği performansı gösteremeyen ve sadece 3 maça çıkan Sinan, devre arasında Fraport TAV Antalyaspor'a kiralandı. Akdeniz temsilcisinde Süper Lig'de 10 maçta çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı.

Son dakika | Fenerbahçe, Sinan Gümüşü resmen açıkladı

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin

Antalyaspor, Nuri Şahin transferini açıkladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı!
    Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı!
  2. Son dakika | Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü resmen açıkladı!
    Son dakika | Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü resmen açıkladı!
  3. Trabzonspor'da taktik çalışma!
    Trabzonspor'da taktik çalışma!
  4. Union Berlin'de Max Kruse şoku! Maça çıkmadan...
    Union Berlin'de Max Kruse şoku! Maça çıkmadan...
  5. Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 3-0
    Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 3-0



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pınar Karşıyaka, Alp Karahan'la yollarını ayırdı

Pınar Karşıyaka, Alp Karahan'la yollarını ayırdı

Gaziantep Basketbol bütçesini yarıya düşürdü

Gaziantep Basketbol bütçesini yarıya düşürdü

Göztepe'nin eski futbolcusu Halil Kiraz'ın cenazesi toprağa verildi

Göztepe'nin eski futbolcusu Halil Kiraz'ın cenazesi toprağa verildi

Fenerbahçe kıyafet sponsorluğunu açıkladı!

Fenerbahçe kıyafet sponsorluğunu açıkladı!

Sıradaki Haber