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06.08.2020 - 18:33 |

Son dakika | Filip Novak, Trabzonspor'a veda etti

Trabzonspor ile sözleşmesi biten Çek sol bek Filip Novak, bordo mavili ekibe veda etti.

Son dakika | Filip Novak, Trabzonspor'a veda etti
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Trabzonspor ile sözleşmesi biten Çek sol bek Filip Novak, bordo mavili ekibe veda etti. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin yeni transferini kısa sürede açıklaması bekleniyor.

İşte Novak'ın veda mesajı;

"Sevgili Trabzonspor! İlk günden son maça kadar senin için savaştığımı biliyorsun. Ancak, hayat mücadelelerden ibaret ve yeni bir macerayı kabul etmeye karar verdim. Umarım beni anlarsınız. Her şey için teşekkürler. #arkadireknovak"

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