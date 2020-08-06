06.08.2020 - 18:33 |
Son dakika | Filip Novak, Trabzonspor'a veda etti
Trabzonspor ile sözleşmesi biten Çek sol bek Filip Novak, bordo mavili ekibe veda etti.
Trabzonspor ile sözleşmesi biten Çek sol bek Filip Novak, bordo mavili ekibe veda etti. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin yeni transferini kısa sürede açıklaması bekleniyor.
İşte Novak'ın veda mesajı;
"Sevgili Trabzonspor! İlk günden son maça kadar senin için savaştığımı biliyorsun. Ancak, hayat mücadelelerden ibaret ve yeni bir macerayı kabul etmeye karar verdim. Umarım beni anlarsınız. Her şey için teşekkürler. #arkadireknovak"
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