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15.05.2020 - 01:26 |

Son dakika | Galatasaray'da bir kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!

Son dakika haberi... Galatasaray kulübü yaptığı açıklamada performans ekibinde yer alan bir personelin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp açıklamada, "Tüm oyuncular, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile tüm çalışanlara yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve performans ekibimizdeki bir yardımcı personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Galatasaray'da bir kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!
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Galatasaray kulübü yaptığı açıklamada performans ekibinde yer alan bir personelin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Covid 19 testleri sonuçlanmış ve personel ekimizdeki bir yardımcı personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır."

Detaylar birazdan...

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