Son dakika - Galatasaray'da kaptanlar toplantı düzenledi!

NEVZAT DİNDAR

Parasız günlerde UEFA Kupası’nı kazanan, hocasız kaldığında bile yardımcı antrenörle şampiyon olmayı başaran “kötü gün ustası” Cim-Bom, son dönemde yaşanan sıkıntılı durumları da, motivasyona çevirmek için harekete geçti. En büyük iş de Muslera, Arda ve Donk’a düştü.

Galatasaray’ın son dönemde yaşadığı negatif olayların pozitif etki yaratması için harekete geçildi.

Derbi maçını kazanmalarına rağmen yaşananlar, Arda Turan ile Oğulcan Çağlayan’a verilen cezalar ile Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenmelerinin yansımalarının takıma olumlu yansıması için çalışma başlatıldı. Takımın parasız kaldığı dönemlerde, zaman zaman idmana bile çıkamadığı sıralarda üst üste yaşanan şampiyonluklar ve sonrasında kazanılan UEFA Kupası, teknik direktörün ayrıldığı bir sırada yardımcı antrenörle kazanılan zafer gibi, birçok olay, Galatasaray’ın “kötü gün ustası” olduğunu daha önceden herkese göstermişti.

Şimdi de Florya’da herkes, şampiyonluk için kenetlendi. Alanya maçını bir uyarı olarak değerlendiren teknik direktör Fatih Terim, oyuncularının ayaklarının yere sağlam basmasını istedi. Her maça aynı ciddiyet ve istekle çıkmaları gerektiğini futbolcularına aktaran Terim, konsantrasyon kaybının sonuçlarının ağır olacağını anlattığı öğrenildi.

Takım kaptanları Muslera, Arda ve Donk da arkadaşlarıyla sık sık toplantılar düzenleyerek takımı ayağa kaldırmak için çabalıyor. Üç kaptan, “Bu cezalar bizi daha hırslandırmalı. Zor bir mücadelenin içindeyiz. Performansımızın yüzde 100’ümüzü sahaya yansıtmak zorundayız” dedikleri ifade edildi.