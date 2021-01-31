Son dakika - Galatasaray'dan Boupendza için görüşme hamlesi! Resmen doğrulandı

Galatasaray, Süper Lig gol kralı Boupendza için harekete geçti.

Trt Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılı takım Boupendza için Hatayspor ile görüşüyor.

Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, TV100'e yaptığı açıklamada "Galatasaray'dan bize gelen bir teklif var. Bu teklife karşılık talebimizi ilettik. Boupendza için 10 milyon euro istediğimizi Galatasaray'a söyledik.. Takas olmaz. Galatasaray'dan alacağımız bir futbolcu bizim takımda oynayamaz. Boupendza'ya her yerden teklif var. Biz 10 milyon euro dedik. Veren alır." dedi.

"Boupendza'nın Galatasaray'dan haberi yok"

"Boupendza'nın şu ana kadar Galatasaray'dan teklif geldiğinden haberi yok. Biz de çok mutlu Boupendza. 'Hatay'da birkaç sene oynamak istiyorum' diyor. 'Avrupa'dan, Türkiye'den büyük takımlardan teklif var' dedik, 'Karar sizin' dedi."