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01.02.2021 - 08:58 |

Son dakika transfer haberleri | Transferin son gününde Mert Hakan ve Ferdi Kadıoğlu bombası

Yeni Malatyaspor, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu'nu kiralamak için Fenerbahçe'ye teklif yaptı.

Son dakika transfer haberleri | Transferin son gününde Mert Hakan ve Ferdi Kadıoğlu bombası
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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu ve Mert Hakan Yandaş'ı kiralama teklifinde bulundu. Youssouf'un Başakşehir'e transferi sonrası Yeni Malatyaspor, Ferdi Kadıoğlu ve Mert Hakan Yandaş'ı kiralamak için Fenerbahçe'ye teklif yaptı.

YENİ MALATYASPOR'DAN SON DAKİKA TRANSFER ATAĞI
Ara transfer döneminin son saatlerinde Süper Lig takımlarında dengeler değişti. İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Yeni Malatyaspor'da forma giyen Youssouf Ndayishimiye, Başakşehir kadrosuna katıldı.

Yeni Malatyaspor cephesi bu gelişmeler sonrası orta saha için Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu'nu kiralama teklifi yaptı.

MERT HAKAN YANDAŞ VE FERDİ KADIOĞLU'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSLARI
Mert Hakan Yandaş bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Ferdi Kadıoğlu ise geride kalan 17 maçta 1 gol ve 3 asiste imza attı. Genç futbolcu geçen hafta geçirdiği operasyon sonra bugün takıma dahil oldu.

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Son dakika transfer haberleri | Transferin son gününde Mert Hakan ve Ferdi Kadıoğlu bombası

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