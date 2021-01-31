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31.01.2021 - 17:00 |

Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'de sürpriz bir rötar ortaya çıkmış ve Mısırlı futbolcunun askerlik ile ilgili sorun yaşadığı belirtilmişti. Mostafa Mohamed'in vize sorunu ortadan kalktı. Mısırlı futbolcu İstanbul'a geldi.

Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed İstanbul'a geldi!
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Galatasaray'ın Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'de sürpriz bir rötar ortaya çıkmış ve Mısırlı futbolcunun askerlik ile ilgili sorun yaşadığı belirtilmişti. Mostafa Mohamed'in vize sorunu ortadan kalktı. Mısırlı futbolcu  İstanbul'a geldi.

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Mostafa Mohamed konuyla ilgili olarak, "Profesyonel yolculuğuma başlamak için seyahat prosedürlerimi tamamlamadaki yardımları için Mısır Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ederim." dedi.

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Son Dakika | Galatasarayın yeni transferi Mostafa Mohamed İstanbula geldi

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