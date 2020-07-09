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09.07.2020 - 17:17 | | AA

Son dakika | Giresunspor ile Hakan Kutlu'nun yolları ayrıldı!

Teknik direktör Hakan Kutlu, Giresunspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti

Son dakika | Giresunspor ile Hakan Kutlu'nun yolları ayrıldı!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, teknik direktör Hakan Kutlu ile karşılıklı olarak sözleşmenin sonlandırıldığı bildirildi. 

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kutlu'nun ligde kalan son 2 hafta için yönetim kurulundan izin istediği belirtilerek, "Teknik direktörümüze izin verildiği takdirde son 2 maça altyapıda görev yapan hocalarımız çıkamayacağı için Hakan Kutlu'nun 2 hafta sonra bitecek sözleşmesi karşılıklı sonlandırılmıştır." ifadesine yer verildi. 

Hakan Kutlu'nun gelecek sezon için net bir şey olmadığını ve önceliğin Giresunspor'da olduğunu da kulübe ilettiği kaydedilen açıklamada, 48 yaşındaki teknik adama ve ekibine verdiği emeklerden ötürü teşekkür edildi. 

Teknik direktör Hakan Kutlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası futbolcuların verdikleri iznin bitmesiyle şehre geldiklerinde büyük bir kısmının son 2 karşılaşmada görev almamak için izin istekleriyle karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydetti: 

"Beklemediğimiz ve istemediğimiz bu durum karşısında, ben ve ekibim bundan sonraki süreçte sağlıklı çalışma şartlarımızın devamının zor olduğuna kanaat getirmiş bulunuyoruz. Aldığımız bu kararın Giresunspor'a nihai bir veda olmadığını özellikle belirtmek istiyoruz."

Son dakika | Giresunspor ile Hakan Kutlunun yolları ayrıldı

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