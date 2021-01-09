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09.01.2021 - 20:05 | | Onur ATIŞ / İZMİR (DHA)

Son dakika - Göztepe'de İlhan Palut ile yollar ayrıldı!

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut oyuncularıyla vedalaştı.

Son dakika - Göztepe'de İlhan Palut ile yollar ayrıldı!
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SÜPER Lig'de evinde Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut devri sona eriyor.

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor'a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaştı. Yarın Başkan Mehmet Sepil ve yönetimle bir araya gelecek Palut'un istifa edeceği bildirildi. Yönetimin de Palut konusunda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.

Son dakika - Göztepede İlhan Palut ile yollar ayrıldı

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