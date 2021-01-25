Son dakika | Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

Galatasaray Sportif AŞ, futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu’nun kulübümüze geçici transferi hakkında Kulübü Brentford F.C. ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”