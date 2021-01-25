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25.01.2021 - 16:33 |

Son dakika | Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu resmen açıkladı

Son dakika | Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da
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İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

Galatasaray Sportif AŞ, futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu’nun kulübümüze geçici transferi hakkında Kulübü Brentford F.C. ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. 

Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Son dakika | Halil Dervişoğlu resmen Galatasarayda

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