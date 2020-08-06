Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika | Inter, Alexis Sanchez'in bonservisini aldı!
06.08.2020 - 12:46 | | Goal.com

Son dakika | Inter, Alexis Sanchez'in bonservisini aldı!

İtalyan devi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Manchester United'dan kadrosuna kattığı Alexis Sanchez'in bonservisini aldı.

ABONE OL

Inter, Manchester United'dan Alexis Sanchez'in bonservisini aldı. Mavi-siyahlı takım bu transfer için Kırmızı Şeytanlar'a bonservis bedeli ödemeyecek.

Milano deviyle 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Alexis Sanchez, geçtiğimiz sezon Inter'de kiralık olarak forma giymişti. 22 Serie A maçına çıkan Sanchez, 4 gol atmış 8 de asist yapmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Barcelona 19'luk Maia'yı renklerine bağladı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberler Fenerbahçe, Muriç için gelen 15 milyon euroluk teklifi reddetti

 

Shane Larkin çalışmalarını sosyal medyadan paylaştı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Inter, Alexis Sanchez'in bonservisini aldı!
    Son dakika | Inter, Alexis Sanchez'in bonservisini aldı!
  2. Son dakika | Barcelona 19'luk Maia'yı renklerine bağladı
    Son dakika | Barcelona 19'luk Maia'yı renklerine bağladı
  3. Son dakika haberler Fenerbahçe, Muriç için gelen 15 milyon euroluk teklifi reddetti
    Son dakika haberler Fenerbahçe, Muriç için gelen 15 milyon euroluk teklifi reddetti
  4. Alanyaspor'un en istikrarlısı kaleci Marafona
    Alanyaspor'un en istikrarlısı kaleci Marafona
  5. Sörloth, Uğurcan ve Abdülkadir, 17 Süper Lig ekibini geride bıraktı
    Sörloth, Uğurcan ve Abdülkadir, 17 Süper Lig ekibini geride bıraktı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kasımpaşa'dan harcama limiti eleştirisi

Kasımpaşa'dan harcama limiti eleştirisi

Son dakika | Barcelona-Napoli maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak

Son dakika | Barcelona-Napoli maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak

NBA'de Embiid coştu, Sixers kazandı!

NBA'de Embiid coştu, Sixers kazandı!

Sevilla - Roma maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sevilla - Roma maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber