06.08.2020 - 12:46 | | Goal.com
Son dakika | Inter, Alexis Sanchez'in bonservisini aldı!
İtalyan devi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Manchester United'dan kadrosuna kattığı Alexis Sanchez'in bonservisini aldı.
Inter, Manchester United'dan Alexis Sanchez'in bonservisini aldı. Mavi-siyahlı takım bu transfer için Kırmızı Şeytanlar'a bonservis bedeli ödemeyecek.
Milano deviyle 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Alexis Sanchez, geçtiğimiz sezon Inter'de kiralık olarak forma giymişti. 22 Serie A maçına çıkan Sanchez, 4 gol atmış 8 de asist yapmıştı.