Son dakika | Inter, Alexis Sanchez'in bonservisini aldı!

Inter, Manchester United'dan Alexis Sanchez'in bonservisini aldı. Mavi-siyahlı takım bu transfer için Kırmızı Şeytanlar'a bonservis bedeli ödemeyecek.

Milano deviyle 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Alexis Sanchez, geçtiğimiz sezon Inter'de kiralık olarak forma giymişti. 22 Serie A maçına çıkan Sanchez, 4 gol atmış 8 de asist yapmıştı.