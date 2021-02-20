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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika - İstanbulspor'dan "kural hatası" açıklaması!
20.02.2021 - 23:24 |

Son dakika - İstanbulspor'dan "kural hatası" açıklaması!

TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor, Yılport Samsunspor'a 1-0 yenildikleri maçın hakemi Turgut Doman'ın "kural hatası" yaptığını öne sürdü.

Son dakika - İstanbulspor'dan "kural hatası" açıklaması!
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İstanbulspor Kulübü, TFF 1. Lig'de Yılport Samsunspor'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada kural hatası olduğunu iddia ederek, Türkiye Futbol Federasyonuna başvuru yapılacağını açıkladı. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maçın son anlarında oyuncuları Eduart Rroca'nın kırmızı kartla oyundan ihraç edildiği belirtilerek, "Müsabakanın 90. dakikasında oyuncumuz Eduart Rroca, hakem Turgut Doman tarafından ikinci sarı kartını gördüğü gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı bırakılmıştır. Müsabakanın 59. dakikasında sarı kart gören oyuncumuz Kristal Abazaj olmasına karşın Eduart Rroca'ya verdiği sarı kartı ikinci kart olarak değerlendiren müsabaka hakemi oyuncularımızın ve teknik heyetimizin tüm itirazlarına karşın açık bir kural hatası yapmıştır." denildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Turgut Doman, müsabakanın sonunda soyunma odasına giriş tünelinde konuyla ilgili itirazlarını sürdüren oyuncu ve teknik heyetimize, 'Ben 59. dakikada da Rroca'ya kart gösterdim, 90. dakikada ikinci sarı kartını gördü. Siz yanlış hatırlıyorsunuz. Soyunma odasında size verdiğim kartı göstereceğim.' ifadelerini kullanmıştır. Turgut Doman'ın bu sözleri üzerine kartın gösterildiği pozisyonu ve hakem kartındaki notları görme talebimiz geri çevrilmiştir. Türk hakemlerinin ve dolayasıyla Turgut Doman'ın dürüstlüğüne güveniyor, hatasını ve itirazlarımıza karşılık kullandığı ifadeleri kabul ederek raporuna eklemesini bekliyoruz. İstanbulspor Kulübü olarak söz konusu kural hatasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna gerekli başvuruyu yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Son dakika - İstanbulspordan kural hatası açıklaması

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İstanbulspor - Yılport Samsunspor: 0-1
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu 

Hakemler: Turgut Doman, Murat Temel, Bersan Duran 

İstanbulspor: Ljubic, Wellington, Eslem Öztürk (Dk. 86 Kerem Baykuş), İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Etoga, Levent Ayçiçek (Dk. 80 Mirkan Aydın), Melih Kabasakal (Dk. 80 Koray Kılınç), Rroca, Ali Yaşar, Abazaj (Dk. 63 Ethemi) 

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yalçın Kılınç, Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Savicevic), Gökhan Karadeniz, Guido Koçer (Dk. 78 Burak Çalık), Djedje, Yasin Öztekin, Kerem Can Akyüz, Erkam Reşmen (Dk. 78 Caner Arıcı), Boli (Dk. 63 Veli Çetin), Coureur (Dk. 61 Nadir Çiftçi)

Gol: Dk. 13 Guido Koçer (Yılport Samsunspor) 

Kırmızı kart: Dk. 90 1 Rroca (İstanbulspor) 

Sarı kartlar: Dk. 10 Kerem Can Akyüz, Dk. 22 Erkam Reşmen, Dk. 38 Boli (Yılport Samsunspor), Dk. 12 Etoga, Dk. 59 Abazaj, Dk. 90 2 Onur Ergün, Dk. 90 8 Koray Kılınç (İstanbulspor)

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