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10.02.2021 - 12:26 | | goal.com

Son dakika | İtalya'da olay oldu! Conte ile Agnelli...

Juventus-Inter arasında oynanan İtalya Kupası yarı finalinde, Juventus Başkanı Agnelli ile Inter Teknik Direktörü Conte'nin olay diyaloğu geceye damga vurdu. Agnelli tecrübeli hocaya "Kes sesini, pislik" derken Conte, birçok kültürde aşağılayıcı ifade olan parmak işareti yaptı.

Son dakika | İtalya'da olay oldu! Conte ile Agnelli...
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Juventus ile Inter arasında oynanan İtalya Kupası yarı final mücadelesinde Inter'in hocası Antonio Conte ile Juventus Başkanı Agnelli tartıştı.

Juventus ile Inter arasında dün gece oynanan İtalya Kupası yarı final rövanş maçına tartışmalar damga vurdu. Inter Teknik Direktörü Antonio Conte ile Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin birbirlerine karşı sözleri, kameralara yansıdı.

Agnelli tecrübeli hocaya "Kes sesini, pislik" derken Conte, birçok kültürde aşağılayıcı ifade olan parmak işareti yaptı.

"Juventus gerçeği söylemeli"

Maçtan sonra Rai 1'e konuşan İtalyan teknik adam, “Juventus gerçeği söylemeli. Sanırım dördüncü hakem maç boyunca olanları duydu ve gördü. Benim düşünceme göre, daha kibar olmalılar. Daha fazla sportmenliğe ve saygıya ihtiyacımız var" dedi.

Karşılaşma ilgili çok fazla değerlendirmede bulunmayan tecrübeli hoca, "Maçın sonunda ne oldu? Hiçbir şey hakkında yorum yapma arzum ve zevkim yok. Her şeyde eğitim olması gerektiğini düşünüyorum. Yeter" diye konuştu.

Ne olmuştu?

2011'de Juventus'un teknik direktörlük koltuğuna oturan Conte, siyah-beyazlı kulüple ciddi başarılar elde etmişti. Torino ekibini art arda 3 kez İtalya Serie A şampiyonluğuna taşıyan tecrübeli antrenörün, daha sonra kulüp başkanı Agnelli ile arasının bozulduğu ve 2014 yılında bu yüzden istifa ettiği biliniyor. Conte'nin, Inter'i tercih etmesinin ise bu gerilimin artmasının bir sebebi olarak gösteriliyor.

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Son dakika | İtalyada olay oldu Conte ile Agnelli...

 

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