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19.02.2021 - 17:47 |

Son dakika - Konyaspor'da Jesse Sekidika ÅŸoku

Ä°ttifakÂ Holding Konyaspor'da sezon sonuna kadar Galatasaray'dan kiralÄ±k olarak gelenÂ Jesse Sekidika, antrenmanda sakatlanÄ±nca Yeni Malatyaspor maÃ§Ä±nÄ±n kadrosundan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.Â

Son dakika - Konyaspor'da Jesse Sekidika ÅŸoku
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Spor Toto SÃ¼per Lig'de haftaya 27 puanla 13'Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada giren Ä°ttifak Holding Konyaspor, 26'ncÄ±Â hafta mÃ¼cadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Konyaspor hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± KayacÄ±k Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palut yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi antrenmanla tamamladÄ±.

SEKÄ°DÄ°KA KADRODA YOK

Antrenmanda saÄŸ uyluk arka kas grubunda sertlik ve aÄŸrÄ± hisseden Jesse Sekidika'nÄ±n uyluk arka adale Ã¼st kÄ±smÄ±ndaki kas tendon bileÅŸkesinde 1'nciÂ derece Ã¶dem ve zorlanma tespit edildi. Tedavisine baÅŸlanan futbolcu Yeni Malatyaspor maÃ§Ä± kadrosundan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Yine aynÄ± ÅŸekilde aÄŸrÄ± hisseden Shengelia ise Malatya maÃ§Ä± kafilesinde yer aldÄ±. Shengelia'nÄ±n durumunun maÃ§ saatinde belli olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ã–te yandanÂ bir sÃ¼redir sakat olan kaleciÂ Sehic,Â antrenÃ¶r Bekir ArpacÄ± eÅŸliÄŸinde saha ve salon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye devam etti. Tedavi ve bireysel antrenmanlarÄ±na devam eden Musa Ã‡aÄŸÄ±ran ve Volkan FÄ±ndÄ±klÄ± ise fizyoterapist eÅŸliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â 

Son dakika - Konyasporda Jesse Sekidika ÅŸoku

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