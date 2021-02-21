Son dakika - Kortların yeni kraliçesi Naomi Osaka!

ONUR DİNÇER

Kadınlar tenisinin yükseleni Naomi Osaka, Avustralya Açık finalinde Jennifer Brady’yi 6-4 ve 6-3’lük iki setle yendi, 23 yaşında dördüncü grand slam şampiyonluğunu elde etti.

Serena Williams’ı yenip 20 yaşında ilk büyük kupasını kaldırdığı 2018 ABD Açık ile kendisini tanıtan Osaka, tribünlerce yuhalandığı o final maçında rakibine sinirden raketini paramparça ettirmişti. Dinamizmiyle, oyunundaki olgunluğu harman eden Osaka’nın bileğini, gününde olduğu bir zamanda bükmek neredeyse imkansızdı.

Grand Slam kazanan ilk Japon tenisçiye, 2019 Avustralya ve 2020 ABD’deki finallerinde Kvitova ve Azarenka gibi isimleri de gölgede bıraktığında artık yıldız gözüyle bakılıyordu.

2020 ABD Açık yarı finalinde geçtiği Brady’nin karşısına dün Melbourne’de çıktı. Çekişmeli o maçın benzerinin yaşanacağını düşünenler yanıldı. Daha da güçlendirdiği azimli oyunu, zaferi Osaka’ya kısa sürede teslim etti.

Brady’nin, yeniden hayal kırıklığı yaşadığı Osaka’dan rövanşı alma şansı sürüyor. 25 yaşındaki tenisçi daha çok çalışarak ilerde rakibini mağlup edebilir. Ancak Osaka’yı ilk kaldırdığı kupasında, sırf kendilerinin desteklediği Serena’yı yeniyor diye yuhalayan kalabalık, şimdi yaşadığı yenilginin rövanşını nasıl alır, orası bilinmez.

Erkeklerin günü

Avustralya Açık’ta tek erkekler finali bugün oynanacak. Novak Djokovic ile Daniil Medvedev TSİ 11.30’da kozlarını paylaşacak.