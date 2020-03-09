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HaberlerFenerbahçe Haberleri SON DAKİKA | Kruse açıkladı: Trabzonspor maçına yetişmek istiyorum
09.03.2020 - 17:17 |

SON DAKİKA | Kruse açıkladı: Trabzonspor maçına yetişmek istiyorum

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, sosyal medya hesabından sakatlıktan dönüş yapabileceği tarihi açıkladı. Alman isim 22 Nisan'daki Trabzonspor maçına yetişmek istediğini belirtti.

SON DAKİKA | Kruse açıkladı: Trabzonspor maçına yetişmek istiyorum
Skorer

Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse, sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Instagram hesabından bir video yayınlayan Kruse, sakatlığıyla ilgili bilgi verdi, Trabzonspor maçını işaret etti.

30 yaşındaki orta saha, “Son oynadığımız Denizlispor maçında ayağımdan sakatlanarak çıkmak zorunda kaldım. 4 ile 6 hafta arası oynayamayacağım belirtildi. Bu nedenle gerçekten çok üzgünüm. Ama hızlıca iyileşmeye çalışacağım. Trabzonspor ile oynayacağımız maçta sahada olmak istiyorum. Sakatlığımla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim” dedi.

Kruse, vurgulayarak Trabzonspor ile kupadaki rövanş maçına yetişmek istediğini bildirdi.

SON DAKİKA | Kruse açıkladı: Trabzonspor maçına yetişmek istiyorum

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