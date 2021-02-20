Son dakika | Lazio'ya büyük şok! Serie B'ye düşebilir...

Amerikan medyasından ESPN'in haberine göre, italya'nın en büyük ve köklü kulüplerinden bir tanesi olan Lazio, koronavirüs testlerinin sonuçlarıyla oynaması sebebiyle İtalya Federal Mahkemesi'ne sevk edildi. Roma kulübünün, Serie B'ye düşürülme tehlikesi bulunuyor.

Raporlar gerektiği şekilde sunulmadı

Lazio başkanı Claudio Lotito ve kulüp doktorları Ivo Pulcini ile Fabio Rodia, koronavvirüs protokollerini ihlal ettikleri gerekçesiyle savcılar tarafından ciddi şekilde suçlanıyorlar. İtalya Federasyonu'nundan da ciddi iddialar ortaya atıldı. FIGC'ye göre; Lazio kadrodaki pozitif vakalarla ilgili raporları gerektiği şekilde sunmadı.

Virüslü oyuncu Serie A maçında oynadı mı?

Kulüp ayrıca, asemptomatik bir oyuncuyu da 10 günlük zorunlu karantinaya almadığı gerekçesiyle de suçlanıyor. Kimliği açıklanmayan oyuncunun ayrıca bir Serie A maçında da forma giydiği belirtiliyor.

Lazio'dan açıklama geldi

Lazio kulüp sözcüsü olan Roberto Rao; "Sporun adaletine inanıyoruz. Bu adalet hakkaniyetli kurumlar içinde sağlanacaktır ve bizim bu tür konulara hiçbir şekilde dahil olmadığımız anlaşılacaktır" dedi.