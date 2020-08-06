Son dakika | Max Kruse, Union Berlin'e transfer oldu

Fenerbahçe ile kontratını fesheden ve FIFA'lık olan Max Kruse, Almanya'da Union Berlin'le anlaştı. Kruse, "Geldiğim ilk andan itibaren kendimi burada rahat hissettim. Çok mutluyum" dedi.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Max Kruse'nin yeni kulübü Almanya'dan Union Berlin oldu. Resmi olarak Alman kulübüyle anlaşma sağlayan Kruse, açıklamalarda bulundu.

Union Berlin'in resmi internet sitesine konuşan 31 yaşındaki orta saha, "Yeniden Bundesliga'ya döndüğüm için mutluyum. Union Berlin son yıllarda gelişim gösteren, iyi bir kulüp. Yeni bir kulübe geçmek, kulüp değiştirmek kolay değildir. Ama buraya geldiğim ilk andan itibaren rahat hissettim ve ikna oldum. Bu nedenle çok mutluyum ve kendimi burada rahat hissettim" ifadelerini kullandı.

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