Son dakika - Ozan Kabak Liverpool’da! Satın alma bedeli 33 milyon euro



A Milli Takımımızın genç stoperi Ozan Kabak, Premier Lig şampiyonu Liverpool’a transfer oldu. Virgil Van Dijk’ın sakatlığı nedeniyle defans hattında sıkıntı yaşayan Jurgen Klopp’un takımı transferin son gününde 20 yaşındaki Ozan için Schalke ile anlaşma sağladı. Kırmızılar, 2.5 milyon euroluk kiralama bedeli ve zorunlu satın alma opsiyonu üzerinden sözleşme yaptı. Satın alma bedeli 33 milyon euro olarak belirlendi.

İdolü Van Dijk’tı

Günün ilk saatlerinde Juventus’tan bir başka Türk yıldız Merih Demiral’ı isteyen ancak ‘ret’ yanıtı alan Liverpool, rotasını hemen Ozan Kabak’a çevirdi. Uzun süredir listede olan milli oyuncu konusunda uzlaşmaya varıldı ve Ozan, Almanya’da sağlık kontrollerinden geçti. Galatasaray ve Schalke’de oynadığı dönemde örnek aldığı defans oyuncusunun Van Dijk olduğunu söyleyen Ozan Kabak, idolüyle aynı takımda buluştu.