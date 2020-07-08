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08.07.2020 - 18:51 | | AA

Son dakika | Trabzonspor-Alanyaspor Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali, 29 Temmuz Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Son dakika | Trabzonspor-Alanyaspor Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin tarihini ve oynanacağı stadı açıkladı. 

Son dakika | Trabzonspor-Alanyaspor Türkiye Kupası finali 29 Temmuzda

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği final müsabakası, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5 Mayıs'ta oynanması planlanan final maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

 

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