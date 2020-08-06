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06.08.2020 - 15:48 | | Bozhan Memiş/İHA

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Cisse ile anlaştı! Sırada Fernandes var...

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Cisse'yle 1 milyon euro karşılığında büyük ölçüde anlaştı. Taraflar önümüzdeki günlerde son pürüzleri gidererek imzaları atacak. Siyah-beyazlılar Junior Fernandes ile de masaya oturdu.

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Cisse ile anlaştı! Sırada Fernandes var...
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Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, forvet hattını Papiss Cisse ile takviye ediyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcuya daha önce teklifini sunan Beşiktaş Yönetimi, bu transferi bitirmek üzere. Senegalli yıldıza 2 yıllık teklif yapan siyah-beyazlılar, yıllık 1 milyon euroda anlaştı.

Sözleşme şartlarındaki küçük pürüzleri gidermek için taraflar önümüzdeki günlerde bir araya gelerek anlaşmaya varmaya hazırlanıyor. Son dakikada bir aksaklık olmazsa, Cisse önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek. Golcü oyuncuya Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğu öğrenilirken, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cisse'nin tercihi Beşiktaş oldu.

Sırada Junior Fernandes var

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması giyen isimlerden N'Sakala ve Wellinton'u kadrosuna katan, Cisse ile de anlaşmaya varan Beşiktaş, Alanyasporla sözleşmesi sona eren bir başka isim olan Junior Fernandes'e de teklifte bulundu. Bu oyuncuyu da kadrosuna katarak orta sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş, 32 yaşındaki futbolcuya siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor. Yıldız oyuncunun alınmasını isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu futbolcunun orta sahaya önemli bir fark getireceğine inanıyor.

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