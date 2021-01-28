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28.01.2021 - 07:08 |

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Fernando Muslera kararı

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera, kariyerini sarı-kırmızı forma altında noktalamak istiyor.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Fernando Muslera kararı
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Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Muslera ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayan Galatasaray Yönetimi, 34 yaşındaki Uruguaylı kaleciye 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdi.

MALİ ŞARTLAR
Galatasaray ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca, mali şartlarda anlaşma zemini arıyor.

YİNE FEDA DİYECEK
Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon euro garanti maaş alan ve yönetimin talebi sonrasında maaşında 500 bin euro indirime giden Muslera'ya 2 milyon euro seviyesinde yeni sözleşme öneren sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı file bekçisinin menajerinden gelecek olan cevabı bekliyor.

MUSLERA: "G.SARAY BENİM AİLEM"
Kariyerine Galatasaray forması altında son vermek isteyen ve futbol hayatından sonra da İstanbul'da kalarak Galatasaray'a hizmet etmeyi hedefleyen Muslera, "Galatasaray benim ailem ve sadece futbol oynarken değil futbol kariyerimden sonra da Galatasaray çatısı altında olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

FATİH TERİM: "MUSLERA BİZİM!"
Galatasaray teknik direkörü Fatih Terim de Muslera'nın sona eren sözleşmesi hakkında, "Muslera, Galatasaray'ın büyük bir değeri ve sadece saha içerisinde değil saha dışında da Galatasaray değerlerini temsil eden biri.

10 SEZON, 14 KUPA
10 sezondan bu yana Galatasaray forması giyen Muslera, sarı-kırmızılı takımda 5'i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere 14 kupa kazandı

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Son dakika transfer haberleri | Galatasarayda Fernando Muslera kararı

 

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