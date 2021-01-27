Son dakika | Vedat Muriqi'nin golü Lazio'ya yetmedi: 3-2

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi şeytanın bacağını kırdı ve mavi-beyazlı ekiple ilk golüne imzasını koydu. Ancak Kosovalı oyuncunun golü tur için yetmedi.

İtalya Kupası çeyrek final maçında Atalanta, Lazio'yu 3-2 mağlup ederek tur atladı. Atalanta 7. dakikada Berat Djimsiti'nin golüyle öne geçti. 17'de Muriqi skora denge getirdi: 1-1. 35'te Acerbi Roma ekibini üstünlüğe taşırken, lacivert-siyahlı takım bu gole Ruslan Malinovskyi ile yanıt verdi: 2-2.

Palomino kırmızı kart gördü

53'te Jose Palomino'nun kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalan Atalanta bu dezavantaja rağmen 57'de Matteo Pessina ile öne geçti: 3-2. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Atalanta yarı finale yükseldi.