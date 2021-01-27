Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika | Vedat Muriqi'nin golü Lazio'ya yetmedi: 3-2
27.01.2021 - 21:44 |

Son dakika | Vedat Muriqi'nin golü Lazio'ya yetmedi: 3-2

İtalya Kupası çeyrek final maçında Atalanta, Lazio'yu 3-2 yenerek tur atladı. Vedat Muriqi mavi-beyazlı forma altında ilk golüne imza attı.

Son dakika | Vedat Muriqi'nin golü Lazio'ya yetmedi: 3-2
ABONE OL
Skorer

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi şeytanın bacağını kırdı ve mavi-beyazlı ekiple ilk golüne imzasını koydu. Ancak Kosovalı oyuncunun golü tur için yetmedi.

İtalya Kupası çeyrek final maçında Atalanta, Lazio'yu 3-2 mağlup ederek tur atladı. Atalanta 7. dakikada Berat Djimsiti'nin golüyle öne geçti. 17'de Muriqi skora denge getirdi: 1-1. 35'te Acerbi Roma ekibini üstünlüğe taşırken, lacivert-siyahlı takım bu gole Ruslan Malinovskyi ile yanıt verdi: 2-2.

Palomino kırmızı kart gördü

53'te Jose Palomino'nun kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalan Atalanta bu dezavantaja rağmen 57'de Matteo Pessina ile öne geçti: 3-2. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Atalanta yarı finale yükseldi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için teklifi hazırladı! Resmen...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'dan ters köşe! İrfan Can Kahveci derken yıldız oyuncu kiralandı...

Son dakika | Vedat Muriqinin golü Lazioya yetmedi: 3-2

Mesut Özil: Pelkas'ı çok beğeniyorum
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Vedat Muriqi'den bir ilk!
    Vedat Muriqi'den bir ilk!
  2. Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı
    Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı
  3. Fenerbahçe 3 sayı farkla galip
    Fenerbahçe 3 sayı farkla galip
  4. Yusuf Yazıcı plaketini aldı
    Yusuf Yazıcı plaketini aldı
  5. TFF Başkanı Özdemir D-Smart'ta
    TFF Başkanı Özdemir D-Smart'ta



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CANLI | Medipol Başakşehir - Trabzonspor

CANLI | Medipol Başakşehir - Trabzonspor

Yayıncı kuruluştan özel VAR programı

Yayıncı kuruluştan özel VAR programı

Kayserispor'da Fernandes, Kanga ve Manzala kadro dışı bırakıldı!

Kayserispor'da Fernandes, Kanga ve Manzala kadro dışı bırakıldı!

Bursaspor'da kampanyaya katılan iş insanları çeklerini teslim etti

Bursaspor'da kampanyaya katılan iş insanları çeklerini teslim etti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet