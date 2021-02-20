Son dakika transfer haberleri | Galatasaraylı Belhanda ezeli rakibe! Görüşme gerçekleşti

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Younes Belhanda ile yeni kontrat yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan Faslı yıldız, maaşını 1.5 milyon Euro seviyesine indirmeyi kabul etmişti.

Belhanda'nın geleceğini biraz da sezon sonuna kadar sergileyeceği performansı belirleyecek. Sarı-kırmızılılarda sezon sonuna doğru, Younes Belhanda ile ilgili son karar verilecek. Teknik direktör Fatih Terim, inişli çıkışlı performans sergilemesi halinde Faslı futbolcu ile yollarını ayıracak.

ARAYIŞLAR BAŞLADI

Galatasaray yönetimi her ihtimale karşılık 10 numara arayışlarına da başladı. Belhanda ile ilgili de flaş bir iddia ortaya çıktı.

BELHANDA BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Galatasaray forması giyen Belhanda'nın menajeri William D'Avila'nın oyuncusunu Beşiktaş'a önerdiği iddia edildi. Sezon sonunda takımdan ayrılması kesin gözle bakılan yıldız oyuncunun menajeri transfer görüşmesi için sarı kırmızılılardan izin aldı. Beşiktaş yönetimi bu transfer için olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşte bulunmadığı aktarıldı.

Galatasaray'dan ayrılması kesin gözle bakılan Belhanda için son şampiyon Başakşehir oldukça ısrarcı olduğu iddia edildi.