Son dakika | Yusuf Günay: Corona virüs testim pozitif çıktı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yusuf Günay'ın açıklaması şöyle:

COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Galatasaray'dan da açıklama geldi;

Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz.