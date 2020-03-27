27.03.2020 - 12:15 |
Son dakika | Yusuf Günay: Corona virüs testim pozitif çıktı
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yusuf Günay'ın açıklaması şöyle:
COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.
Galatasaray'dan da açıklama geldi;
Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz.