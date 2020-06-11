Şota Arveladze: Neredeyse ölüyordum

Rus basınına konuşan Şota Arveladze, Gürcistan Milli Takımı'nın İrlanda ile yaptığı 2004 Avrupa Şampiyonası grup maçının ardından ölümden döndüğünü belirterek, "2-0 kaybettik. Maçtan sonra neredeyse ölüyordum. Çok fazla ilaç almıştım, sersemledim. Kalbim çok hızlı atıyordu. Tıpkı maçtan önce Iashvili'ye olduğu gibi zehirlendiğimi düşündüm. Bu yüzden bolca su içtim ancak daha kötüye gitti. Midem kanamaya başladı, kan kustum" dedi.

47 yaşındaki teknik adam kendilerine eşlik eden Anzor Kikalishvili sayesinde Dublin'de hastaneye gittiğini söyleyerek, "Bana acil olarak hastaneye gitmem gerektiğini söyledi. 4 gün yattım. Tanrı'ya şükürler olsun, takımla birlikte uçakla Tiflis'e gitmedim. Bana uçakta ne olurdu asla bilemezsiniz" ifadesini kullandı.

Futbolculuk döneminde Trabzonspor'da gol krallığı yaşayan Şota, bordo mavili ekipte teknik direktörlük de yaptı. Gürcü teknik adam, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı da çalıştırdı.

Trabzonspor Süper Lig için gün sayıyor...