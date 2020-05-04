Sporda tenis umudu! Maskeyle oynadılar...

ONUR DİNÇER

Koronavirüs nedeniyle yarıda kalan spor organizasyonları için tenis umut oldu. Almanya’nın Hoehr-Grenzhausen kentinde ilginç bir örnek göze çarptı. ‘Hoehr-Grenzhausen’ tenis turnuvası, önlemler alınarak seyircisiz bir şekilde, çizgi hakemleri olmadan sadece bir baş hakemin yönetiminde gerçekleştiriliyor. Oyuncular korta maskeyle geliyor ve temastan kaçınarak sosyal mesafeyi karşılaşma boyunca koruyor.



8 isim, 32 maç

Toplamda 8 raketin 32 maçına sahne olacak ve cuma gününe dek sürecek 25 bin dolar ödüllü turnuva, 4’te biten 3 set üzerinden oynanıyor. Saha kenarlarında insansız çalışan kameralar, maçları ekranlara getiriyor. Dustin Brown ve Jan Choinski gibi bilindik isimlerin de raket salladığı turnuva tenisseverlerin özlemini gideriyor. Organizasyon, 2 aydır kortlardan uzak olan tenisin dönüşü anlamına geliyor.





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