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04.05.2020 - 07:00 |

Sporda tenis umudu! Maskeyle oynadılar...

Almanya’nın Hoehr-Grenzhausen kentinde ilginç bir tenis maçı oynandı. Oyuncular korta maskeyle gelip maç yaptı.

Sporda tenis umudu! Maskeyle oynadılar...

ONUR DİNÇER

Koronavirüs nedeniyle yarıda kalan spor organizasyonları için tenis umut oldu. Almanya’nın Hoehr-Grenzhausen kentinde ilginç bir örnek göze çarptı. ‘Hoehr-Grenzhausen’ tenis turnuvası, önlemler alınarak seyircisiz bir şekilde, çizgi hakemleri olmadan sadece bir baş hakemin yönetiminde gerçekleştiriliyor. Oyuncular korta maskeyle geliyor ve temastan kaçınarak sosyal mesafeyi karşılaşma boyunca koruyor.

8 isim, 32 maç
Toplamda 8 raketin 32 maçına sahne olacak ve cuma gününe dek sürecek 25 bin dolar ödüllü turnuva, 4’te biten 3 set üzerinden oynanıyor. Saha kenarlarında insansız çalışan kameralar, maçları ekranlara getiriyor. Dustin Brown ve Jan Choinski gibi bilindik isimlerin de raket salladığı turnuva tenisseverlerin özlemini gideriyor. Organizasyon, 2 aydır kortlardan uzak olan tenisin dönüşü anlamına geliyor.

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