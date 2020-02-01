01.02.2020 - 19:33 |
Süper Lig puan durumu | Süper Lig 20. hafta puan durumu ve alınan sonuçlar
Süper Lig'de 20. haftanın perdesi bugün açıldı. Gündüz maçında Antalyaspor ve Konyaspor arasında oynanan maçtan gol sesi çıkmazken Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçtan üç puanla ayrıldı. Haftanın en kritik müsakası olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ise 20:00'de başladı. Süper Lig'de maç öncesinde Fenerbahçe 37 puanla 3. sırada yer alırken Trabzonspor ise 35 puan ile 4. sırada yer alıyordu. Kritik müsabadan Trabzonspor sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Üç puanı hanesine yazdıran Trabzonspor 38 puanla 3. sıraya yükseldi. İşte Süper Lig puan durumu ve toplu sonuçlar...
Süper Lig'de 20. haftanın perdesi bugün oynanan iki maçla açıldı. Gündüz maçında Antalyaspor sahasında konuk ettiği Konyaspor ile golsüz berebare kalırken Beşiktaş yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile çıktığı ilk maçta çok zorlanmasına rağmen 3 puanı almasını başardı. Günün en kritik müsabakası olarak gösterilen Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesinde Sarı Lacivertli takım 37 puan ile 3. sırada yer alırken Trabzonspor ise 35. puan ile 4. sırada yer alıyordu. Kritik maçta Trabzonspor üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Puanını 38'e yükselten Trabzonspor 3. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 37 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi. İşte Süper Lig puan durumu ve toplu sonuçlar...
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG TOPLU SONUÇLAR