Süper Lig puan durumu | Süper Lig 20. hafta puan durumu ve alınan sonuçlar

Süper Lig'de 20. haftanın perdesi bugün oynanan iki maçla açıldı. Gündüz maçında Antalyaspor sahasında konuk ettiği Konyaspor ile golsüz berebare kalırken Beşiktaş yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile çıktığı ilk maçta çok zorlanmasına rağmen 3 puanı almasını başardı. Günün en kritik müsabakası olarak gösterilen Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesinde Sarı Lacivertli takım 37 puan ile 3. sırada yer alırken Trabzonspor ise 35. puan ile 4. sırada yer alıyordu. Kritik maçta Trabzonspor üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Puanını 38'e yükselten Trabzonspor 3. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 37 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi. İşte Süper Lig puan durumu ve toplu sonuçlar...

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG TOPLU SONUÇLAR