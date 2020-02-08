08.02.2020 - 14:56 |
Süper Lig puan durumu ve günün maçları! Süper Lig'de alınan sonuçlar
Süper Lig'de 21. haftanın perdesi dün akşam açıldı. Ankaragücü sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u tek golle geçip 14 hafta aradan sonra üç puanı hanesine yazdırdı. Bugün oynanacak dört maç ile devam edecek olan Süper Lig'de 21. hafta maçları arasında iki kritik müsabaka dikkat çekiyor. Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde ikinci maçına Vodafone Park'ta Gaziantep maçı ile çıkıyor. Fenerbahçe ise Kadıköy'de Alanyaspor'u konuk ediyor. İşte Süper Lig'de günü maçları ve son puan durumu...
Süper Lig'de 21. hafta maçları bugün oynanacak olan dört maç ile devam ediyor. Beşiktaş sahasında Gaziantepspor'u konuk ederken Fenerbahçe Kadıköy'de Alanyaspor'u ağırlıyor. Gündüz maçında ise şu sıralar Konyaspor ve Denizlispor karşı karşıya geliyor. 17:00'de başlayacak olan bir önemli maçta Ankara'da Gençlerbirliği ve Trabzonspor arasında oynanacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Sörloth'un yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe'yi deviren Trabzonspor çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG'DE ALINAN TOPLU SONUÇLAR VE GÜNÜN MAÇLARI