Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Süper Lig puan durumu ve günün maçları! Süper Lig'de alınan sonuçlar
08.02.2020 - 14:56 |

Süper Lig puan durumu ve günün maçları! Süper Lig'de alınan sonuçlar

Süper Lig'de 21. haftanın perdesi dün akşam açıldı. Ankaragücü sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u tek golle geçip 14 hafta aradan sonra üç puanı hanesine yazdırdı. Bugün oynanacak dört maç ile devam edecek olan Süper Lig'de 21. hafta maçları arasında iki kritik müsabaka dikkat çekiyor. Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde ikinci maçına Vodafone Park'ta Gaziantep maçı ile çıkıyor. Fenerbahçe ise Kadıköy'de Alanyaspor'u konuk ediyor. İşte Süper Lig'de günü maçları ve son puan durumu...

Süper Lig puan durumu ve günün maçları! Süper Lig'de alınan sonuçlar

Süper Lig'de 21. hafta maçları bugün oynanacak olan dört maç ile devam ediyor. Beşiktaş sahasında Gaziantepspor'u konuk ederken Fenerbahçe Kadıköy'de Alanyaspor'u ağırlıyor. Gündüz maçında ise şu sıralar Konyaspor ve Denizlispor karşı karşıya geliyor. 17:00'de başlayacak olan bir önemli maçta Ankara'da Gençlerbirliği ve Trabzonspor arasında oynanacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Sörloth'un yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe'yi deviren Trabzonspor çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu ve günün maçları Süper Ligde alınan sonuçlar

SÜPER LİG'DE ALINAN TOPLU SONUÇLAR VE GÜNÜN MAÇLARI

Süper Lig puan durumu ve günün maçları Süper Ligde alınan sonuçlar

 

 

 

Falcao ve ailesi İstanbul'da yağan karın tadını çıkarıyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor (CANLI)

İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor (CANLI)

Beşiktaş-Gaziantep FK maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Beşiktaş-Gaziantep FK maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Prosinecki şeytanın bacağını kıramadı!

Prosinecki şeytanın bacağını kıramadı!

Sıradaki Haber