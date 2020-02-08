Süper Lig puan durumu ve günün maçları! Süper Lig'de alınan sonuçlar

Süper Lig'de 21. hafta maçları bugün oynanacak olan dört maç ile devam ediyor. Beşiktaş sahasında Gaziantepspor'u konuk ederken Fenerbahçe Kadıköy'de Alanyaspor'u ağırlıyor. Gündüz maçında ise şu sıralar Konyaspor ve Denizlispor karşı karşıya geliyor. 17:00'de başlayacak olan bir önemli maçta Ankara'da Gençlerbirliği ve Trabzonspor arasında oynanacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Sörloth'un yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe'yi deviren Trabzonspor çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG'DE ALINAN TOPLU SONUÇLAR VE GÜNÜN MAÇLARI