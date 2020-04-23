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23.04.2020 - 16:13 |

Süper Lig'in geleceği için kritik toplantı yarın

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanlarının katılımı ile yarın videokonferans yöntemiyle toplanacak.

Süper Lig'in geleceği için kritik toplantı yarın

Süper Lig'in geleceği merak edilirken önemli bir gelişme yaşandı. 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüplerinin başkanları yarın toplanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek toplantının saat 14.00'te başlayacağı duyuruldu.

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