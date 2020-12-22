Tarihi başarı sonrası Suat Çelen: “Önce hayal kurduk, sonra onlara inandık"

ERKAN AYRAÇ - RÖPORTAJ

Milliyet’e özel açıklamalar

Mersin’de kazanılan madalyalar herkesin gözünü cimnastiğe çevirmesini sağlarken, yakalanan müthiş çıkışı Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen MİLLİYET’e anlattı. 2012’de seçim mottosunun ‘Benim hayalim, sporcu kardeşlerimizin gerçekleri’ olduğunu hatırlatan Çelen, “Önce hayal kurduk. Sonra onlara inandık ve bir aile olarak başarıyı yakaladık. Bu ülkenin gençleri desteklendiği zaman neler yapabileceğini gösterdi” dedi.

‘Sporcularımız daha çok genç’

Kendisi de eski bir cimnastik sporcusu olan TCF Başkanı, iyi bir planlama ile başarının geldiğinin altını çizdi. Çelen, “Sadece sporcunun istemesi yetmez. Her şeyin bir araya gelmesi lazım. Mesela Ritmik Cimnastik Takımının başarısı dört yıllık bir emeğin karşılığı. Göksu ile Ümit dışındaki diğer sporcularımız daha çok genç. Biz 2028’de ciddi bir takım çıkarabiliriz. Yeter ki hocalarımızın, sporcularımızın isteklerini karşılayabilelim” diye konuştu.

‘Cimnastiği her ile yaydık’

2012’de göreve başladıklarında Türkiye’de bin 200 lisanlı sporcu olduğunu belirten Başkan Suat Çelen, “Şu anda 120 bin sporcumuz var, 20 bini yarışıyor. 81 ile yayılan bir spor olduk” dedi. Şu anda madalya alan sporcular için 8 yıllık planlar yaptıklarını vurgulayan Çelen, “Cimnastikte dünya şampiyonu olacağız dediğimiz zaman gülenler vardı. Ritmik Cimnastik’te finale kalacağız desek herkes gülerdi. Ama biz başardık” diye konuştu.

‘Amuda kalkmayan yoktur’



TCF Başkanı Suat Çelen cimnastiğin sporun temel branşı olduğunu da hatırlattı. Çocukken herkesin en az bir kez amuda kalktığını, takla atmayı denediğini belirten Çelen, “Herkesin içinde cimnastik vardır. Temel bir spor çünkü. Bu yüzden izlerken insanlar kendilerini görüyor. Dünya bu branşa uzun zamandır yatırım yapıyordu. Biz de son 7-8 yıldaki yatırımların meyvelerini görüyoruz. Buradan ailelere mesajım; çocuklarına en az bir yıl cimnastik yaptırsınlar” diye konuştu.

‘Süreklilik sağlanacak’

Çalışmadan hiçbir şey olmayacağını ve büyük başarılar için yeni projeler üretmeye devam edeceklerinin sözünü de veren Başkan Suat Çelen, “Yeni bir projemiz var. Bununla Türk cimnastiğinin sürekliliğini sağlayacağız. Türkiye’yi bölgelere ayırarak federasyorumuzun sistemini bakanlığımızın TOHM Merkezleriyle entegre haline getirmek istiyoruz. Bolu, İzmir, Ankara’daki merkezlerimizde sistem iyi işliyor. Antalya’ya yapılan merkezi dünyanın cimnastik merkezi haline getirmeyi planlıyoruz” dedi.

‘Planlı büyüdük’

Başkan Çelen kendisinin de cimnastikçi olmasının gelen başarılarda etkili olduğunu söyledi, “Sporcunun eksiklerini iyi tespit etmek gerek. Hem ben hem de ekibimiz sporcularımızın ihtiyaçlarını onlar talep etmeden sağlıyoruz” dedi.

‘25 yıldır bu anı bekledim’



Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda yer aletinde ikincilik elde eden milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, bu alanda gümüş kazanan ilk kadın Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı. Kariyeri boyunca kurduğu hayali gerçekleştiğini dile getiren milli sporcu, “25 senedir bu anı bekledim. Çalışmalara devam edeceğim. 2 yıllık bir hedefim daha var. Bu 2 yıl içinde başarılara imza atacağıma inanıyorum. Genç sporculara örnek olabildiğim için çok sevinçliyim” dedi.



‘Kızıma mahcup olmadım’

Burdan sonraki süreçte Türk kadınının neler yapabileceğini gösterdiklerini sözlerine ekleyen milli cimnastikçi şöyle devam etti: “Evladıma karşı mahcup olmadan eve dönebilmek benim için çok önemliydi. Çünkü benim kadar kızım da bu zorlu dönemde fedakarlık yaptı. Yaklaşık 1 aydır ailemi ve kızımı görmüyordum. O an benim için çok zordu. Ama ben motivasyonumu sağlayıp yarışmalara katıldım ve ülkeme madalya getirdim. Bir ilki başarmak ayrı bir mutluluk.”

‘Hedefim 2024’

Şampiyonada, gençler kategorisinde bronz madalya kazanan 14 yaşındaki Derin Tanrıyaşükür de kariyerindeki ilk Avrupa madalyasının mutluluğunu yaşıyor. Genç sporcu, “Avrupa’da ilk kez yarıştığım için heyecanlıydım. Benim için iyi bir deneyim oldu. Bundan sonra kariyerime iyi bir şekilde devam edeceğim. Elde ettiğim başarıyı bütün aletlere taşımak istiyorum. En büyük hedefim, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda giderek başarı elde etmek.”