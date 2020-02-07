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07.02.2020 - 20:09 | | AA

TFF heyetinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) bazı yönetim kurulu üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyarette bulundu.

TFF heyetinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) bazı yönetim kurulu üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyarette bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yöneticiler Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu ve genel sekreter Kadir Kardaş ziyarette yer aldı. 

Görüşmede, 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında Türkiye'nin küresel tanıtım fırsatı ile futbolun potansiyeli ve birleştirici gücünü en iyi şekilde kullanabilmek için görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. 

Şampiyonlar Ligi Organizasyon Komitesi Başkanı Servet Yardımcı görüşmede, UEFA'nın beklentisinin Şampiyonlar Ligi finalini düzenleyen ülkeye maksimum katkı sağlanması olduğunu ifade etti ve TFF olarak tanıtım için gerekli her türlü katkıyı yapacaklarını Bakan Ersoy'a iletti. 

Görüşmede, geçen günlerde UEFA Çocuk Vakfı ile yapılan protokol çerçevesinde Şanlıurfa ve Gaziantep'te çalışmaları başlatılan "Birlikte Yaşam" projesiyle ilgili değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Ayrıca futbol turizminin merkezi olan Antalya'nın kış aylarında ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonların daha da geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu. 

Ziyarette Servet Yardımcı ve beraberindekiler, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Müdürü Timuçin Güler'e A Milli Takım forması takdim etti.

TFF heyetinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoya ziyaret

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