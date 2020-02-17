Tokyo Maratonu, Koronavirüs sebebiyle ertelendi

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, organizatörler, 38 bin kişinin kaydolduğu maratonun bu yıl genel katılıma kapatıldığını açıkladı.

Alanında dünyanın en büyüklerinden Tokyo Maratonu; Boston, Londra, Berlin, Chicago ve New York maratonlarıyla "Marathon Majors" adı verilen 6 yarış arasında yer alıyor.

Tokyo Maratonu'na katılımın bu yıl erkek, kadın ve tekerlekli sandalye kategorilerinde yalnızca davetli elit atletlerle sınırlanması, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerindeki Tokyo Olimpiyatları'nın akıbetine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoşihiro Mori, geçen hafta yaptığı açıklamada, etkinliğin iptal edilmesinin düşünülmediğini belirtmişti.

İMPARATOR NARUHITO'NUN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Japonya İmparatoru Naruhito'nun 23 Şubat'ta İmparatorluk Sarayı'nda yapılması planlanan doğum günü etkinliği de coronavirüs salgınının yayılma tehlikesi nedeniyle iptal edildi.

Naruhito'nun babası İmparator Akihito'nun 2018'deki doğum günü etkinliğinde İmparatorluk Sarayı’nı 82 bin kişi ziyaret etmişti.

İmparator Naruhito, tahtı babasından Mayıs 2019'da teslim almıştı. 126. Japon İmparatoru olan Naruhito, 22 Ekim'de düzenlenen geleneksel törenle "Kasımpatı" adı verilen Japon İmparatorluk tahtına çıkmıştı.

JAPONYA'DA CORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜM

Japonya, 419 vakayla Çin'in ardından en fazla virüs tespit edilen ülke olurken, Tokyo yakınlarındaki Kanagawa bölgesinde bir hastanede şubat ayı başından bu yana tedavi gören 80'li yaşlarındaki bir kadın hasta, coronavirüsün yol açtığı zatürre nedeniyle cuma günü hayatını kaybetmişti. Bu, ülkedeki coronavirüsten ilk ölüm olmuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle 1771'i Çin'de, biri Tayvan'da, biri Filipinler, biri Fransa ve biri de Japonya'da olmak üzere 1775 kişi hayatını kaybetti. coronavirüsün bulaştığı kişi sayısı dünya genelinde 71 bini aştı.