Formula 1'de Çin'den sonra Vietnam şoku!

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra çevre ülkelere de sıçrama ihtimali bulunan ve hayatı adeta felç eden koronavirüs, bu kez de Vietnam Grand Prix'sini olumsuz yönde etkileyecek.

Geçtiğimiz günlerde Çin’in Şanghay kentinde sezonun 4. yarışı olarak 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan etkinlik koronavirüs sebebiyle ertelenmişti. 5 Nisan 2020 Pazar günü düzenlenecek Vietnam Grand Prix'si de koronavirüs sebebiyle ertelenme riskiyle karşı karşıya...

The Times'da yer alan habere göre, McLaren CEO'su Zak Brown, Çin'den sonra dikkatlerin artık Vietnam'daki duruma kaydığını ve koronavirüs salgını karşısında herhangi bir personelini rahatsız edici bir pozisyona sokmak istemediklerini resmen açıkladı.

Çin'e sınırı bulunan Vietnam'da 5 Nisan'daki Hanoi yarışının durumunu belirsizleştiriyor.

Vietnamlı yetkililer, altı koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Hanoi'ye sadece 25 mil uzaklıktaki Son Loi tarım bölgesindeki köyleri karantina altına alma kararı aldı. Bu bölgede 10 binden fazla kişi yaşıyor.

Perşembe günü McLaren MCL35 aracının lansmanında konuşan CEO Zak Brown, F1'in şu noktada Vietnam'daki durumu yakından takip ettiğini söyledi.

Brown, "Açıkçası McLaren'ın ve dışarıdaki insanların refahı son derece önemli. Vietnam henüz potansiyel bir konu olarak gündeme getirilmedi ama Çin'e çok yakınlar ve hatta komşular. Bu yüzden durumu takip edeceğiz. İnsanlarımızı riske atacak hiçbir şey yapmayacağız. Formula 1'in de bunu yapacağını sanmıyorum, bu yüzden dünyanın geri kalanı gibi durumu takip etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Formula 1 yetkililerinin, Çin'in ardından Vietnam'daki yarışın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda ilerleyen günlerde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.