Trabzonspor Abdullah Avcı ile yeniden doğdu

Trabzonspor'da Abdullah Avcı Süper Lig'e damga vuruyor… Medipol Başakşehir'i mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan ve kariyerindeki ilk kupasına uzanan Abdullah Avcı, ligde de Beşiktaş'ı devirerek rakibini liderlikten etti. Müthiş dokunuşlarıyla Trabzonspor'u zirveye ortak etti.

AVRUPA'NIN DA ZİRVESİNDE

Avcı ligin 9. haftasında göreve geldiği Trabzonspor'un başında 2.33 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla yoluna devam ederken, ulaştığı ortalamayla Avrupa'nın 3 numarası oldu.

RAKİPLERİ DÜNYACA ÜNLÜ!

Abdullah Avcı puan ortalamasıyla sadece Bayern Münih'in 2.37 puan ortalamalı hocası Hansi Flick ile Atletico Madrid'in 2.63 puan ortalamalı hocası Diego Simeone'nin gerisinde kaldı.

TRABZONSPOR ONUNLA LİDER

Bordo-Mavili takım Avcı yönetiminde çıktığı haftaların puan durumunda ligin liderlik koltuğuna oturmayı başardı. En önemlisi de kaybolan takımdaşlık duygusunu yeniden kazandırdı.

BEŞİKTAŞ'I ÇOK SEVİYOR

Oynadığı futbolla derbiye damgasını vuran Nwakaeme, Beşikaş'ı çok seviyor. Tecrübeli yıldız, Siyah- Beyazlılar'a karşı 5 maçta 5 gole direkt etkide bulundu.

COŞTUK BİR KERE KOŞAR ADIM GELİYORUZ!

Yerel basında Beşiktaş zaferinin yankıları büyük oldu. Ekspres, "Coştuk bir kere, koşar adım geliyoruz" manşetini atarken, Son Nokta, "Arkanıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın. Zirveye uçuyoruz" ifadesini kullandı.